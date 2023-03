Netflix: buone notizie per i fan di Apple

La novità di Netflix di fine 2022 è stata senza dubbio l’introduzione del nuovo piano Base con pubblicità: una sorta di Netflix "economico", dedicato a coloro che non vogliono spendere tanto per film e serie TV e si accontentano della bassa risoluzione, di un po’ di pubblicità e della possibilità di vedere Netflix su un solo dispositivo alla volta.

Dai primi numeri, non ufficiali, sembra che questo piano non stia ancora decollando. Lo farà, molto probabilmente, quando Netflix deciderà di vietare concretamente la condivisione degli account. Uno dei motivi per i quali questo abbonamento Netflix economico non ha sfondato, però, sarebbe da ricercare anche nel fatto che non è disponibile su tutti i dispositivi con i quali, invece, si possono usare gli altri piani.

Netflix con pubblicità anche su Apple TV

Tra i dispositivi che non erano compatibili con Netflix base con pubblicità, quando il nuovo piano è stato lanciato, c’era anche Apple TV. Tutti i modelli di Apple TV, anche i più recenti con risoluzione 4K.

Questo limite è stato finalmente superato: con la versione 2.3.0 dell’app di Netflix per tvOS (il sistema operativo proprietario di Apple TV) è finalmente possibile usare normalmente la piattaforma di streaming, anche se si ha un abbonamento con gli spot pubblicitari.

In precedenza non era possibile e, chi ci provava, riceveva il laconico e poco esaustivo messaggio "Il tuo piano non supporta lo streaming su questo dispositivo".

I dispositivi non compatibili

Restano, tuttavia, altri dispositivi ancora non compatibili con il piano Netflix base con pubblicità. Ad esempio una ristrettissima cerchia di smart TV (singoli modelli, non c’è un solo produttore), gli smartphone con Android precedente alla versione 7 e gli iPhone con iOS precedente al 15, una piccola percentuale di set top box di vari produttori, tutte le Chromecast precedenti a quelle con Google TV, la PlayStation 3.

Non è noto se e quando Netflix vorrà risolvere questi problemi di compatibilità, con tutti o almeno alcuni di questi dispositivi.

Netflix con pubblicità: i limiti del piano

Compatibilità dei dispositivi a parte, tuttavia, il piano Netflix Base con pubblicità non è stato un successo. I limiti imposti da Netflix stanno tenendo lontani molti potenziali utenti.

Limiti come la risoluzione massima, ferma a 720p, la possibilità di usare un solo dispositivo alla volta, l’impossibilità di scaricare i titoli per vederli senza connessione (ad esempio in aereo) e, infine, la pubblicità.

Per quanto riguarda la quantità di spot, da diverse misurazioni empiriche è ormai chiaro che Netflix trasmette in media 4-5 minuti di pubblicità per ogni ora di contenuti.

Ma c’è un dettaglio importante: gli spot vengono trasmessi subito prima dell’inizio di un contenuto, quindi in caso di episodi di serie TV molto corti si superano facilmente i 5 minuti di pubblicità, perché vengono visti molti episodi in una stessa ora e, di conseguenza, vengono trasmessi più spot.