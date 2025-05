TOTALE PUNTI 7.9 Ecovacs Deebot T80 Omni Il Deebot T80 Omni è l’ultima evoluzione nella famiglia dei robot Ecovacs, pensato per offrire una pulizia profonda e il più possibile indipendente dalla presenza dell’utente. Il protagonista assoluto è il rullo OZMO ROLLER, un sistema che applica pressione sul pavimento e si sporge lateralmente per arrivare dove di solito gli altri robot si arrendono. L’aspirazione arriva a 18.000 Pa, un numero impressionante per la categoria, mentre la navigazione sfrutta una combinazione di telecamere RGB, sensori 3D e algoritmi AI per evitare ostacoli e gestire anche le case più complesse. La base OMNI compatta include il lavaggio e l’asciugatura automatica del rullo, oltre allo svuotamento della polvere. La promessa è chiara: meno interventi manuali, più pulizia, meno compromessi. Vediamo nel dettaglio come se la cava davvero. In passato avevamo provato T30 Combo, che univa due prodotti in una singola proposta, ma con un prezzo altissimo: oggi analizziamo invece una soluzione diversa, che ha nell'originalità del rullo lavapavimenti il suo tratto distintivo.

PRO Rullo lavapavimenti estensibile

Aspirazione potente

Navigazione avanzata

Base Omni multifunzione

App completa e funzionale CONTRO Prezzo elevato

Altezza del robot

Capacità serbatoi ridotta

Design VOTO: 7.5 Il Deebot T80 Omni si distingue subito per l’assenza della classica torretta LiDAR, una scelta che rende il profilo più compatto, anche se non abbastanza basso da infilarsi sotto tutti i mobili. La parte frontale ospita un sistema di visione composto da una fotocamera, luce LED per l’illuminazione in ambienti bui e sensori tridimensionali che aiutano nella rilevazione precisa di ostacoli, anche di piccole dimensioni. Il corpo del robot è solido e ben rifinito, con una finitura opaca disponibile sia in bianco che in nero. La scelta dei materiali punta su un equilibrio tra eleganza e robustezza, anche se le superfici tendono ad attirare un po’ di polvere. L’aspetto più originale è il rullo lavapavimenti laterale, che può estendersi oltre la sagoma del robot per raggiungere i bordi delle stanze, là dove gli altri si fermano. Un’idea tanto semplice quanto efficace. La stazione OMNI è meno ingombrante rispetto ad altri modelli della stessa fascia. Al suo interno trovano posto due serbatoi per l’acqua, uno per quella pulita e l’altro per quella sporca, entrambi trasparenti e facili da estrarre. Il design generale è coerente con quello del robot e si integra bene in ambienti moderni.

Specifiche tecniche VOTO: 8 Sotto la scocca del Deebot T80 Omni si nasconde un concentrato di potenza e tecnologia. Il motore raggiunge una potenza di aspirazione pari a 18.000 Pascal, una cifra che finora si era vista solo in prodotti di fascia altissima, pensata per aspirare anche detriti più pesanti come granelli di sabbia o briciole incastrate nei tappeti. Il sistema OZMO ROLLER per il lavaggio è altrettanto interessante: si tratta di un rullo che ruota a 200 giri al minuto e applica una pressione costante di 3.700 Pa sul pavimento. Questo gli consente non solo di rimuovere polvere e aloni, ma anche di gestire macchie secche e sporco più ostinato. È una soluzione che migliora in modo tangibile l’efficacia del lavaggio rispetto ai classici mop statici o vibranti. Per la navigazione, Ecovacs combina la mappatura dToF (direct Time of Flight) con il sistema TrueMapping 2.0, che garantisce una precisione centimetro per centimetro nella costruzione delle mappe. La tecnologia AIVI 3D 3.0, potenziata dall’intelligenza artificiale, permette il riconoscimento di oggetti e ostacoli come calzini, cavi o ciotole per animali. In più, il sistema è in grado di distinguere i tappeti, evitando di lavarli per errore. Le spazzole laterali utilizzano la tecnologia ZeroTangle 3.0, una soluzione meccanica pensata per evitare che capelli o peli di animali si incastrino, un dettaglio spesso trascurato ma molto utile nella manutenzione quotidiana.

Funzioni di pulizia VOTO: 8 L’esperienza sul campo conferma quello che promette la scheda tecnica. Il Deebot T80 Omni è molto silenzioso quando opera alle potenze intermedie, ma si fa sentire quando si attiva l’aspirazione massima. Il vantaggio è che, quando lavora al massimo della forza, pulisce davvero tutto al primo passaggio, anche lungo i battiscopa e nei pressi dei tappeti. Il rullo lavapavimenti rappresenta una novità vera: grazie alla sua capacità di sporgersi lateralmente, riesce a lavare quasi a filo muro, lasciando poche zone scoperte. Il movimento rotante ad alta velocità, unito alla pressione applicata, simula in modo convincente l’azione dello strofinamento manuale. E a differenza di altri robot che passano l’acqua e basta, qui c’è una rimozione reale dello sporco. Durante i test, il robot ha evitato con precisione tappeti e ostacoli, adattando in tempo reale le traiettorie. Anche in presenza di ostacoli mobili, come animali domestici, si è comportato in modo intelligente, evitando urti inutili. Il sistema TruEdge 3D migliora la copertura lungo i bordi, rendendo la pulizia più omogenea. Ci sono molte proposte di qualità in circolazione, come quelle di iRobot e di Roborock, Ecovacs si inserisce a pieno titolo tra i migliori, ma anche tra i più costosi.

App per la gestione VOTO: 8 L’app Ecovacs Home è ormai matura e ricca di funzioni. L’interfaccia iniziale mostra subito la mappa della casa, che viene generata in pochi minuti grazie ai sensori ToF e alla visione ambientale. Una volta completata la scansione, è possibile personalizzare ogni zona: assegnare nomi, definire routine, impostare muri virtuali o aree da evitare. Ogni parametro della pulizia è modificabile: si può scegliere la potenza di aspirazione, la quantità d’acqua per il lavaggio, la frequenza delle pulizie e persino decidere se il rullo deve essere usato in modalità profonda o leggera. C’è anche la possibilità di programmare orari diversi per ogni giorno della settimana, un dettaglio utile per chi ha abitudini regolari. La funzione di assistenza vocale è compatibile con Alexa e Google Assistant, e permette di avviare la pulizia o controllare lo stato del robot senza usare l’app. L’unica pecca, forse, è la curva di apprendimento iniziale: l’app è molto completa, ma chi non è abituato a gestire dispositivi smart potrebbe impiegare un po’ per sfruttarne tutto il potenziale. Quello che non ci piace molto delle app per i robot, in generale, è che non tengano conto del contesto in cui si calano: l'interfaccia non è mai "coerente" con il mondo iOS oppure con quello di Android e rappresenta una sorta di mondo a parte: sarebbe opportuno per i produttori tenere conto delle linee guida grafiche dei due principali sistemi operativi per creare app più "armoniose", rispetto a quelle che si usano tutti i giorni. Sappiamo che non accadrà, ma non rinunciamo ad esprimere il nostro desiderio. In ogni caso, app funzionale e completa, con tutto quello che serve.

Batteria VOTO: 8 La batteria integrata consente una pulizia completa di appartamenti di medie e grandi dimensioni, con un’autonomia che in modalità standard supera i 150 minuti. In modalità massima si scende, com’è prevedibile, ma resta comunque sopra l’ora e mezza. Quando la batteria si esaurisce, il robot torna automaticamente alla stazione per ricaricarsi e poi riprende il lavoro esattamente da dove si era fermato, evitando doppioni o aree saltate. La ricarica completa richiede alcune ore, ma il sistema di gestione è talmente fluido che raramente si percepisce come un limite. La base OMNI supporta anche la rimozione automatica della polvere durante il ritorno alla base, evitando sovraccarichi o cali di efficienza tra una sessione e l’altra.