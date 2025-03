Netflix: c'è una buona notizia e una cattiva

La strategia degli abbonamenti con pubblicità sta funzionando e Netflix sta per superare YouTube in quanto a ricavi, ma la svolta verso il gaming non ingrana affatto

Fonte foto: Shutterstock

Negli ultimi anni, il panorama dei contenuti in streaming ha subito una trasformazione radicale. Si è passati rapidamente da un’era caratterizzata da prezzi contenuti per un’offerta di elevata qualità a una fase in cui i costi degli abbonamenti sono in costante aumento, giustificati da cataloghi sempre più vasti, la cui eccellenza, tuttavia, non è sempre garantita.

L’ultima tendenza evolutiva è rappresentata dall’introduzione di piani di sottoscrizione a costi inferiori, ma con l’integrazione di interruzioni pubblicitarie. Questa innovazione si è dimostrata più efficace del previsto, come evidenzia la previsione riguardante i ricavi di Netflix per il 2025.

A questa buona notizia, tuttavia, se ne contrappone una assai meno incoraggiante.

Netflix fa più ricavi di YouTube

Secondo una ricerca esclusiva presentata da Omdia durante il MIP TV London 2025, Netflix è sulla buona strada per superare YouTube in termini di ricavi video totali nel 2025.

Nel corso del 2024, YouTube ha dominato il mercato con un fatturato di 42,5 miliardi di dollari, contro i 39,2 miliardi di dollari generati da Netflix. Le proiezioni, tuttavia, indicano un’inversione di tendenza nel 2025, con Netflix che dovrebbe raggiungere 46,2 miliardi di dollari (di cui 43,2 miliardi provenienti da abbonamenti e 3,2 miliardi dalla pubblicità), mentre si prevede che YouTube si attesterà a 45,6 miliardi di dollari, con 36 miliardi derivanti dagli annunci pubblicitari e 9,6 miliardi da YouTube Premium.

Le strategie di monetizzazione adottate dalle due piattaforme differiscono in maniera significativa. Netflix punta su una base di abbonati in crescita, che si prevede supererà i 340 milioni di clienti paganti nel 2025, con un’audience totale di oltre 600 milioni di spettatori.

YouTube, d’altra parte, continua a primeggiare in termini di portata, raggiungendo oltre 2 miliardi di utenti a livello globale, sfruttando la pubblicità e le sottoscrizioni premium per la generazione di entrate.

In un contesto di crescente competizione nel settore dello streaming, l’espansione di Netflix verso modelli supportati dalla pubblicità e la robusta crescita degli abbonamenti potrebbero modificare gli equilibri nel mercato dei ricavi video digitali.

Nonostante siano spesso percepite come concorrenti dirette, YouTube e Netflix stanno sviluppando un numero sempre maggiore di collaborazioni, piuttosto che competere frontalmente.

Queste sinergie si concretizzano attraverso partnership di marketing, distribuzione di contenuti e accordi pubblicitari. Un esempio emblematico è rappresentato dall’utilizzo, da parte di Netflix, di YouTuber per promuovere la serie televisiva Squid Game, sfruttando l’influencer marketing per attrarre nuovi sottoscrittori.

Netflix: il gaming non sfonda e il capo lascia

Parallelamente al successo previsto nel settore dei ricavi video, il percorso di Netflix nel mondo del gaming sembra presentare maggiori ostacoli. Mike Verdu, ex dirigente di Oculus ed Electronic Arts, assunto nel 2021 per avviare e guidare la divisione gaming della piattaforma, ha lasciato l’azienda.

Sotto la sua guida, Netflix ha lanciato diversi titoli, sia originali che portati da altre piattaforme, e ha creato uno studio interno per lo sviluppo di giochi. Tuttavia, a metà del 2024, Netflix ha modificato la propria strategia nel settore del gaming e ha ingaggiato Alain Tascan, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo di giochi di Epic Games, per guidare questa divisione.

Verdu ha mantenuto la carica di vicepresidente per i giochi fino al novembre 2024, per poi assumere il ruolo di vicepresidente per l’intelligenza artificiale generativa applicata ai giochi.

Nel suo profilo LinkedIn, Verdu aveva descritto il suo nuovo ruolo come finalizzato a imprimere un punto di svolta generazionale nello sviluppo di giochi e nelle esperienze dei giocatori attraverso l’intelligenza artificiale generativa, con una visione incentrata sui creatori. Nonostante ciò, il suo profilo non è stato aggiornato con un nuovo incarico.

Come evidenziato da Stephen Totilo di Game File, gli sforzi di Netflix nel gaming hanno subito notevoli cambiamenti con l’arrivo di Tascan. Nel 2022, Netflix aveva assunto Chacko Sonny, ex responsabile di Overwatch, per guidare uno studio interno dedicato alla produzione di giochi AAA, denominato Team Blue.

Successivamente, aveva reclutato anche Joseph Staten, ex dirigente di Halo, e Rafael Grassetti, art director di God of War, per lavorare a un gioco AAA multipiattaforma basato su una nuova proprietà intellettuale.

Tuttavia, nell’ottobre 2024, Netflix ha chiuso Team Blue. L’azienda aveva anche perso Leanne Loombe, responsabile dello sviluppo e della pubblicazione di giochi propri e di terzi, che è recentemente diventata responsabile dei giochi presso Annapurna Interactive, a seguito di un esodo di tutti i 25 membri del team del suo studio.

Inoltre, all’inizio di febbraio, Netflix ha cancellato i piani di rilascio per sei giochi precedentemente destinati a iOS e Android, tra cui Thirsty Suitors e Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game.

Questi eventi suggeriscono un ripensamento strategico e potenziali difficoltà nell’affermazione di Netflix nel competitivo mercato del gaming.