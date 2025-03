HDR10+, Netflix conferma la compatibilità per alcuni dispositivi

Fonte foto: MAXSHOT.PL / Shutterstock.com

Netflix continua a innovare il suo servizio, con l’obiettivo di offrire ai suoi utenti la possibilità di sfruttare un catalogo sempre molto ricco oltre a una qualità delle immagini al top.

Una fetta considerevole di utenti della piattaforma di streaming, infatti, accede ai contenuti utilizzando pannelli di qualità, spesso direttamente con Smart TV di fascia alta, ed è molto esigente in termini di resa visiva.

Ad arricchire il servizio di Netflix arriva ora il supporto ad HDR10+, disponibile su dispositivi selezionati, che va ad affiancare le novità di Netflix di marzo 2025. HDR10+ va ad affiancarsi a Dolby Vision e HDR10, già ampiamente supportati dalla piattaforma di streaming numero uno al mondo. Gli abbonati al servizio non dovranno fare nulla. Chi ha un dispositivo selezionato, infatti, potrà sfruttare da subito il supporto HDR10+ per ottenere immagini più realistiche e con una resa cromatica più fedele all’originale oltre che con una migliore gestione della luminosità.

HDR10+ solo su dispositivi compatibili

Come sottolineato in precedenza, HDR10+ sarà disponibile solo per i dispositivi compatibili. Per il momento, però, Netflix non ha fornito un elenco ufficiale delle compatibilità ma, in linea di massima, dovrebbe bastare che il proprio dispositivo sia già dotato del supporto HDR10+ per poter sfruttare la nuova funzionalità introdotta dalla piattaforma di streaming.

Da segnalare, inoltre, che non c’è ancora un elenco dei contenuti compatibili. Tutti i contenuti già disponibili in Dolby Vision dovrebbero, comunque, essere in grado di sfruttare il supporto HDR10+.

Solo per utenti Premium

Bisogna sottolineare che il supporto allo standard HDR10+ sarà accessibile solo per alcuni utenti della piattaforma di streaming. In particolare, bisognerà aver attivato l’abbonamento Netflix Premium, il più ricco e completo della gamma di abbonamenti Netflix.

Attualmente, quest’abbonamento prevede un costo di 19,99 euro al mese in Italia ed è l’unico che consente la visualizzazione dei contenuti in 4K e HD, permettendo anche la possibilità di accesso con 4 dispositivi in contemporanea, nel rispetto del meccanismo del Nucleo domestico.

Il piano Premium comporta un costo molto maggiore rispetto al piano Standard senza pubblicità che, in Italia, è disponibile con un prezzo di 13,99 euro al mese. Il salto tra Standard e Premium è importante ma diventa sempre più giustificato dalla differenza di contenuti tra i due piani di abbonamento.

Chi sceglie Standard, oltre a non poter sfruttare l’HDR, è limitato allo streaming video a 1080p, con una netta perdita di qualità rispetto al 4K garantito dal piano Premium. A completare le offerte di Netflix, ricordiamo, c’è anche il piano Standard con pubblicità che costa ora 6,99 euro al mese.