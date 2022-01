Su Netflix arriva la serie Murderville: di cosa parla

Ci sono serie tv che si fanno attendere per mesi o anche anni e altre che, invece, si scoprono in modo del tutto inaspettato, con un annuncio a sorpresa. È il caso di Murderville, la nuova serie tv comedy bizzarra e irriverente con Will Arnett, in arrivo a inizio febbraio su Netflix.

Ad annunciare a sorpresa su Twitter l’arrivo della nuova serie pochi giorni fa è stato lo stesso Arnett, attore e doppiatore canadese noto soprattutto per aver dato la voce a BoJack Horseman e per aver partecipato a numerosi film e serie. Cosa sappiamo di Murderville? Quel che è certo è che il progetto sarà composto da sei puntate e che sarà una commedia crime d’improvvisazione, ovvero abbinerà elementi caratteristici delle comedy series e dei polizieschi.

La trama: di cosa parla Murderville

Il protagonista è un detective eccentrico, di nome Terry Seattle, che deve risolvere una serie di omicidi misteriosi. Ogni nuovo giorno corrisponde a un nuovo caso da studiare insieme a un nuovo collega, che dovrà infine individuare il colpevole.

La base della trama è tipica di una serie crime o poliziesca, quindi, ma non c’è da prendersi troppo sul serio, perché non mancherà lo spazio per la risata.

Ad aiutare questo improbabile detective nelle sue indagini ci sarà infatti un cast di eccezione, con varie guest star: il conduttore Conan O’Brien, il giocatore di football Marshawn Lynch, l’attore Kumail Nanjiani, l’attrice Annie Murphy, l’attrice Sharon Stone e il comico Ken Jeong.

Nessuno di questi attori, che a turno interpreteranno il ruolo del partner del detective Seattle, ha avuto un copione da studiare prima di iniziare le riprese. Quello che vedremo nella serie tv sarà esilarante, dunque, anche perché frutto dell’improvvisazione dei professionisti coinvolti sul set.

Il cast: chi recita in Murderville

Fanno parte del cast di Murderville anche Haneefah Wood, Lilan Bowden e Phillip Smithey.

Oltre a loro e alle guest star già elencate, c’è ovviamente Will Arnett, che aveva acquistato i diritti della serie già alcuni anni fa con l’intenzione di trovare un network interessato al format. Netflix ha colto la palla al balzo!

A cosa si ispira Muderville

Murderville vuole essere il remake di un programma tv della BBC intitolato Murder in Successville. Creata da Andy Brereton and Avril Spary, la sitcom inglese andò in onda dal 2015 al 2017.

Anche in quel caso si trattava di base di una serie con elementi crime, ma senza un copione predefinito né una sceneggiatura per gli attori, che erano quindi costretti a improvvisare.

Quando e dove vedere Murderville

I sei episodi di Murderville saranno visibili in streaming solo su Netflix e usciranno il 3 febbraio 2022.