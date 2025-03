Vladimir di Julia May Jonas diventerà una serie per Netflix

Fonte foto: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

Vladimir, il romanzo di successo di Julia May Jonas, diventerà una serie tv per Netflix. Il libro del 2022, che è l’esordio di questa scrittrice statunitense nata nel 1981, è stato inserito nella lista dei migliori libri dell’anno da NPR, Washington Post, People, Vulture, Guardian, Vox, Kirkus Reviews, Newsweek, LitHub e New York Public Library. L’adattamento Netflix darà vita a una miniserie in otto episodi di cui sono già stati diffusi alcuni dettagli, inclusa l’attrice protagonista.

Di cosa parla la miniserie Vladimir

Per dirla con le parole usate da Netflix, Vladimir è una storia piena di «segreti sexy, dark humor e personaggi complessi» che «racconta cosa succede quando una donna è determinata a trasformare le sue fantasie in realtà». La protagonista della storia è infatti una donna ossessionata dal suo nuovo e affascinante collega, con il quale nascerà una complicata dinamica di desiderio e potere.

La trama del romanzo Vladimir

Nel romanzo Vladimir la voce narrante è quella di una professoressa di inglese il cui carismatico e apprezzato marito, professore a sua volta nello stesso college, è sotto accusa per alcune relazioni inappropriate con ex studenti.

La coppia ha da tempo un’intesa reciproca quando si tratta delle loro attività extraconiugali, ma queste accuse cambiano la situazione. Che, come se non bastasse, diventa ancora più esplosiva e complicata quando la protagonista-narratrice si infatua di Vladimir, un famoso romanziere sposato che è da poco arrivato al campus e verso il quale sviluppa una vera e propria ossessione.

Il cast della miniserie Vladimir

L’attrice già premiata con l’Oscar Rachel Weisz, nota tra le altre cose per La Favorita, Dead Ringers, The Constant Gardener e The Mummy, sarà la protagonista e la produttrice esecutiva della miniserie Vladimir. A oggi non sono stati confermati altri membri del cast.

La serie è scritta da Kate Robin (One Mississippi, The Affair, Dead to Me e Six Feet Under) insieme a Julia May Jonas, già autrice del romanzo. Entrambe sono produttrici esecutive con Sharon Horgan per Merman, Stacy Greenberg e Kira Carstensen. Nella produzione è coinvolta anche Small Dog Picture Company, con Jason Winer e Jon Radle.

«Mi sono innamorata della scrittura di Julia fin dal primo paragrafo» ha detto a Netflix Horgan. «Mi sento molto fortunata e incredibilmente emozionata per Merman nel dare vita a Vladimir insieme a Small Dog. Poter collaborare con Netflix e avere Rachel in squadra è un’emozione, e una testimonianza della brillantezza delle sceneggiature».

«Con l’esperienza di Kate Robin nel creare storie femminili stratificate e dall’umorismo dark, una sceneggiatura che esamina abilmente la complessità dell’attrazione e delle ambiguità morali e l’incomparabile Rachel Weisz alla guida del cast, questo progetto è una potente collaborazione di donne di talento. Non vediamo l’ora che i nostri fan siano ossessionati da Vladimir come lo siamo noi», ha aggiunto Tracey Pakosta, vicepresidente delle serie comedy a Netflix.

Quando iniziano le riprese di Vladimir

Al momento Netflix non ha fornito dettagli sui tempi di realizzazione della miniserie Vladimir, quindi non è possibile sapere con certezza né quando inizieranno le riprese né quando la serie potrebbe uscire in streaming.