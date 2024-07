Netflix gratis per tre mesi: attenti alla truffa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Capita ormai sempre più spesso di ricevere delle e-mail da Netflix con l’avviso di un abbonamento in scadenza e la proposta di un’offerta irripetibile per poter continuare a guardare i propri film e serie TV preferiti.

In realtà, il colosso dello streaming non c’entra niente con questi messaggi che seppur realizzati con estrema cura, riprendendo per filo e per segno il font e il design utilizzati dalla piattaforma, non sono altro che dei tentativi di phishing che mirano a rubare dati personali e quelli finanziari agli utenti ignari.

Come funziona questa truffa

Questa truffa online arriva nelle caselle di posta delle persone mascherata da email di Netflix e promette un’estensione gratuita dell’abbonamento per altri 90 giorni, millantando uno pseudo programma fedeltà che, ovviamente, non esiste.

I “fortunati” destinatari selezionati per questo regalo vengono, quindi, invitati a cliccare sull’apposito link dove inserire i propri dati personali e quelli della carta di credito così da effettuare il login al proprio account e usufruire del premio di cui abbiamo appena parlato.

Una volta che si cade in questa trappola, tutti le informazioni personali finiscono nelle mani dei malintenzionati digitali che, a questo punto, avranno libero accesso a tutto ciò che riguarda il malcapitato, inclusi i dati bancari, con conseguenze disastrose per la privacy e per il portafogli.

Si tratta, insomma, del classico esempio di phishing come se ne vedono a centinaia sul web ma che, nonostante questa larghissima diffusione del fenomeno, continua a trarre in inganno migliaia di persone in tutto il mondo, rappresentando un business estremamente redditizio per gli hacker.

Come proteggersi dalle truffe

Chiaramente, tramite i suoi account ufficiali, Netflix ha reagito prontamente alla minaccia, avvertendo della presenza di questa pericolosa truffa e ribadendo più volte che in nessun caso l’azienda chiede ai suoi clienti i loro dati personali (via email o SMS) o dettagli specifici sui metodi di pagamento.

Oltre a questo, il colosso dello streaming ha anche invitato i consumatori a ignorare i link sospetti e a segnalare prontamente la cosa al servizio di assistenza, inoltrando i messaggi a phishing@netflix.com così che possano essere analizzati e avviate tutte le contromisure del caso.

Ovviamente è anche di vitale importanza non cliccare su alcun link all’interno del messaggio e non inserire alcun tipo di dato personale. Nel caso qualcuno fosse già caduto nella trappola, il suggerimento è quello di cambiare immediatamente i dati di accesso a Netflix ed, eventualmente, su tutti i siti dove si utilizza lo stesso username e la stessa password.

In caso di furto dati bancari, inoltre, è consigliabile contattare la propria banca, spiegare la situazione e, se necessario, procedere quanto prima con il blocco dei conti e delle carte di credito.