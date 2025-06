Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Da qualche giorno gli utenti possono aggiungere la propria e-mail verificata all’account WhatsApp. Come farlo, a che serve e perché è importante per la sicurezza

Fonte foto: JarTee / Shutterstock

Cambiamenti in vista per WhatsApp che sta introducendo una nuova funzione allo scopo di rafforzare la sicurezza degli account. Da qualche giorno, infatti, la celebre piattaforma per la messaggistica istantanea sta invitando gli utenti ad associare un indirizzo e-mail verificato al proprio profilo.

Perché WhatsApp chiede la mail ai suoi utenti

Stando alle dichiarazioni ufficiali rilasciate da WhatsApp, la richiesta di inserire il proprio indirizzo email ha una duplice valenza.

Da un lato la piattaforma vuole fornire agli utenti un sistema di recupero del proprio account più immediato. Associare un indirizzo email verificato, infatti, semplifica notevolmente il processo di recupero dell’account e può sostituire tranquillamente gli altri sistemi di sicurezza come l’invio del classico SMS o la chiamata di verifica del numero di telefono, fornendo anche un canale alternativo per accedere alla piattaforma.

Oltre a questo, la procedura garantisce anche un livello di protezione aggiuntivo con l’indirizzo email che funziona proprio come un ulteriore livello di sicurezza, permettendo agli utenti di utilizzare la verifica in due passaggi. Un’eventualità che può risultare molto utile in caso, ad esempio, di furto o smarrimento dello smartphone, quando per ovvie ragioni non si ha più accesso al numero di telefono associato all’account.

In uno scenario del genere, l’e-mail può risultare cruciale per riappropriarsi degli accessi e può essere utilizzata per ricevere le istruzioni necessarie per recuperare il tutto.

Naturalmente l’aggiunta dell’e-mail è del tutto opzionale. Tuttavia Meta si raccomanda di non sottovalutare la cosa e consiglia caldamente l’aggiornamento dei propri dati personali in modo da garantire una maggiore protezione del proprio account.

Infine, è importante ricordare che, come sottolineato sull’applicazione, l’indirizzo e-mail inserito è privato e non è in alcun visibile sul proprio account.

Come associare la propria email a WhatsApp

Chi ha già ricevuto il messaggio dall’account ufficiale di WhatsApp non deve fare altro che cliccare sul link al suo interno e inserire quanto indicato nella pagina che segue. È importante sapere, però, che anche chi non ha ricevuto il messaggio può comunque procedere con l’associazione dell’indirizzo e-mail.

Farlo è davvero semplice e per prima cosa bisogna aprire WhatsApp e accedere alle impostazioni dell’applicazioni. Fatto questo bisogna fare tap su Account e selezionare l’opzione Indirizzo e-mail.

Ora non resta che inserire il proprio indirizzo e-mail ed effettuare la verifica tramite il codice OTP (One-Time Password) che sarà inviato direttamente nella casella di posta. A questo punto, basta confermare l’operazione per collegare la propria e-mail all’account WhatsApp e continuare a utilizzare la piattaforma per la messaggistica come al solito.

Una procedura facile e veloce, che richiede pochissimi minuti ma che in caso di problemi può rendere notevolmente più semplice riappropriarsi del proprio account, senza rischiare di perdere tutto il suo contenuto.