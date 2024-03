Asus VivoBook 15, è il notebook da comprare oggi: prezzo mai visto

Asus VivoBook 15 è un PC perfetto per la produttività e lo studio, ben costruito e con la garanzia di un solidissimo brand alle spalle, che grazie ad Amazon diventa un best buy

Quando si parla di notebook tra i produttori più affermati del settore c’è sicuramente Asus, da sempre garanzia di dispositivi di grande qualità, pronti a soddisfare anche i consumatori più esigenti. La gamma di laptop Asus è sterminata e comprende modelli per ogni esigenza: dalla produttività di base allo studio, dal gaming alla grafica professionale.

I prezzi medi non sono bassi, perché Asus è un brand che punta molto sulla qualità costruttiva. Molti modelli, però, periodicamente vanno in offerta su Amazon e diventano estremamente vantaggiosi. Ad esempio Asus VivoBook 15 (F1502ZA), un laptop per la produttività generale, lo studio e l’intrattenimento domestico.

Asus VivoBook 15: scheda tecnica

Asus VivoBook 15 ha un display IPS LED con tecnologia antiriflesso da 15,6 pollici, con risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Con questo schermo si lavora comodi, senza affaticare gli occhi, ma si guarda anche qualche film e serie TV senza problemi.

Il processore scelto da Asus, d’altronde, è un Intel Core i5 di dodicesima generazione che insieme agli 8 GB di RAM a disposizione è più che sufficiente per il lavoro d’ufficio e l’intrattenimento. Per l’archiviazione dei dati, invece, c’è un SSD da 512 GB. La scheda grafica è una Intel Iris Xe, un prodotto entry-level, integrato direttamente all’interno del processore, sviluppato principalmente per la produttività e l’utilizzo quotidiano ma, chiaramente, inadatta a utilizzi che richiedono più potenza, come il gaming.

Sul fronte delle connessioni abbiamo una porta USB-A 2.0, due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, una HDMI e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless, invece, includono il WiFi 5 e il Bluetooth 4.1.

Sull’Asus VivoBook 15 ci sono anche due speaker SonicMaster da 2 W con microfono incorporato e una webcam con risoluzione 720p. La batteria è da 42 Wh con un’autonomia stimata che arriva a circa 10 ore con un utilizzo moderato. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Asus VivoBook 15: l’offerta su Amazon

Asus VivoBook 15 è un notebook con un’ottima scheda tecnica, compatto (35,97×23,25×1,99 cm) e molto leggero (1,7 kg) è la soluzione ideale per essere trasportato facilmente in giro e, grazie anche alla grande autonomia, rappresenta il device perfetto per chi passa molte ore fuori casa per lavoro o per lo studio, e non ha accesso a una presa di corrente.

Il prezzo di listino di questo laptop è 749 euro, ma con le offerte Amazon è possibile acquistarlo a 549 euro (-27%, -200 euro). Si tratta di uno sconto interessantissimo, che porta questo prodotto ad una fascia di prezzo accessibile ad un pubblico molto più ampio.

