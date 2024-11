Asus VivoBook 15, col Black Friday di Amazon è un vero affare

Fonte foto: Asus

Asus è un brand che non ha bisogno di presentazioni e che anche nel segmento dei notebook ha saputo dire la sua, portando sul mercato dispositivi di qualità che si adattano facilmente a qualsiasi situazione.

In occasione del Black Friday, Amazon propone l’Asus VivoBook 15 a un prezzo pazzesco, parliamo di un prodotto caratterizzato da un ottimo processore Intel e un buon quantitativo di memoria, due caratteristiche che lo rendono l’ideale per lo studio e la produttività a tutti i livelli. A questo bisogna aggiungere anche una buona autonomia, la soluzione perfetta anche per gli utenti che passano molte ore fuori casa e non hanno accesso a una presa di corrente.

Grazie agli sconti sull’e-commerce, questo notebook può essere acquistato a meno di 650 euro, un’offerta davvero imbattibile che potrebbe fare la gioia di tutti coloro che sono in paziente attesa dei saldi per portare a casa un nuovo device senza spendere un capitale.

Asus VivoBook 15 – Intel Core i7-1255U – Versione 16/512 GB

Asus VivoBook 15: scheda tecnica

Asus VivoBook 15 ha uno schermo IPS LED antiriflesso con diagonale da 15,6 pollici, risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il display è anche certificato TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu, molto dannosa per gli occhi.

Il processore a bordo è un Intel Core i7-1255U (chip di dodicesima generazione) a cui vanno ad affiancarsi 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica è una Intel Iris Xe, un prodotto destinato principalmente alla produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano ma per ovvie ragioni poco adatta per quelle operazioni che richiedono maggior potenza di calcolo, come il gaming, ad esempio.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono una porta USB-A 2.0, due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, un ingresso HDMI e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il Wi-fi 5 e il Bluetooth 4.1.

Su questo notebook ci sono anche due speaker SonicMaster da 2 W con microfono incorporato e una webcam da 720 p. La batteria è da 42 Wh con Asus che garantisce un’autonomia che arriva a circa 10 ore di utilizzo moderato. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Asus VivoBook 15: l’offerta su Amazon

Asus VivoBook 15 ha un prezzo di listino di 849 euro ma grazie alle offerte di Amazon in occasione del Black Friday 2024, è possibile portare a casa questo notebook a 649 euro (-24%, -200 euro), uno sconto assolutamente da non sottovalutare che rende più semplice portare a casa un ottimo prodotto di cui difficilmente ci si pente.

