Il Nothing Phone (2a) è in offerta su Amazon con la variante da 12/256 GB che viene proposta a meno di 300 euro: ora è un affare.

Il Nothing Phone (2a) diventa uno dei modelli più interessanti della fascia media: chi è alla ricerca di uno smartphone da meno di 300 euro, infatti, può oggi puntare sulla variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone che viene proposto in offerta su Amazon con un prezzo scontato di 294 euro.

Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di un mid-range veloce, grazie all’ottimo SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro, e con tanta memoria. Il design posteriore, con il sistema di illuminazione caratteristico di Nothing, rende il dispositivo ancora più esclusivo e interessante.

L’offerta proposta da Amazon per l’ottimo Nothing Phone (2a) è valida solo per un breve periodo. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. Per chi ha un budget ridotto, invece, c’è la versione 8/128 GB proposta oggi a 243 euro.

Nothing Phone (2a) – 12/256 GB

Nothing Phone (2a): la scheda tecnica

Tra le specifiche tecniche del Nothing Phone (2a) troviamo il già citato SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro, una garanzia in termini di prestazioni per la fascia media del mercato e, in particolare, per chi è alla ricerca di un dispositivo da meno di 300 euro.

La versione in offerta del mid-range è dotata di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è spazio, sotto la scocca, anche per una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W per ripristinare rapidamente l’autonomia. Non è presente la ricarica wireless.

Il Nothing Phone (2a) è dotato di un display AMOLED con diagonale di 6,7 pollici e risoluzione Full HD oltre che con refresh rate di 120 Hz. Il modello è Dual SIM e può contare sulla certificazione IP54, sul chip NFC e sul sensore di impronte digitali sotto al display.

Il comparto fotografico include due sensori posteriori da 50 Megapixel (principale e ultra-grandangolare) e un sensore anteriore da 32 Megapixel. Lato software troviamo Android 15 con la personalizzazione di Nothing OS e con la garanzia di altri 2 major update del sistema operativo.

Nothing Phone (2a): l’offerta di Amazon

Con la nuova promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) nella variante da 12/256 GB con un prezzo scontato di 294 euro. Si tratta di un’occasione unica per poter mettere le mani su di un ottimo mid-range, completo e ricco di funzioni, con un prezzo accessibile. La promo è valida per un periodo di tempo limitato ed è disponibile di seguito.

