Nothing Phone (2a) Plus arriva in Italia: ecco tutto i dettagli sulla scheda tecnica e il prezzo e dove acquistare il dispositivo

Fonte foto: Nothing

A distanza di poco più di un mese dal debutto ufficiale, Nothing ha annunciato l’avvio delle vendite e l’arrivo anche in Italia del nuovo Nothing Phone (2a) Plus. Si tratta di un evoluzione dell’apprezzato Nothing Phone (2a), con diverse novità per quanto riguarda il comparto tecnico. Lo smartphone è già disponibile in preordine. È possibile acquistare lo smartphone direttamente da Amazon.

Nothing Phone (2a) Plus – 12/256 GB

Nothing Phone (2a) Plus: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone di Nothing è un’evoluzione diretta del Phone (2a), realizzata con l’obiettivo di garantire prestazioni migliori e rafforzare la posizione di Nothing nella fascia media del mercato, dove la concorrenza è sempre più agguerrita. La scheda tecnica del nuovo Nothing Phone (2a) Plus comprende il SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro, realizzato con processo produttivo a 4 nm.

Questo chip, secondo Nothing, è più veloce di quasi il 10% rispetto al Phone (2a) e in grado di offrire prestazioni migliori fino al 30% nei giochi, grazie a un netto migliorato dellle prestazioni della GPU. Il chip è affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è anche una versione da 8 GB di RAM che, però, non arriverà in Italia ma resterà un’esclusiva per l’India, un mercato strategico per Nothing e per molti altri brand del settore smartphone.

Lo smartphone include anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 50 W e un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 1.300 nits. Il comparto fotografico è rinnovato rispetto al Phone (2a) e include tre sensori da 50 Megapixel, con una doppia fotocamera posteriore (il secondo sensore è un ultra-grandangolare) e una fotocamera anteriore.

Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, troviamo Android 14 con Nothing OS 2.6 con la garanzia di 3 major update e 4 anni di patch di sicurezza. C’è la Glyph Interface, con 26 zone di illuminazione e una serie di funzionalità dedicate, come il Glyph Timer e il Glyph Progress, già proposte dal Phone (2a). Lo smartphone è certificato IP54, ha il chip NFC e viene proposto in due colorazioni, una grigia e una nera. Le dimensioni sono pari a 161 x 76,3 x 8,55 mm per un peso di 190 grammi.

Nothing Phone (2a) Plus: prezzo

Il nuovo Nothing Phone (2a) Plus è disponibile in preordine, anche su Amazon, con consegne previste a partire dalla prossima settimana. Lo smartphone arriva sul mercato con un prezzo di listino di 449 euro e costerà, quindi, 50 euro in più rispetto alla versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage del Nothing Phone (2a).