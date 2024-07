Nothing ha svelato il nuovo smartphone Nothing Phone (2a) Plus, evoluzione del (2a); ecco caratteristiche e prezzo dello smartphone

Il nuovo Nothing Phone (2a) Plus è ufficiale. Dopo il successo ottenuto con il Phone (2a), infatti, Nothing aggiorna ancora la sua gamma di smartphone con un nuovo mid-range che punta a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato, garantendo un passo in avanti, sotto vari aspetti, rispetto al Phone (2a), a fronte di un costo leggermente superiore, a parità di memoria e storage (ma il prezzo in Italia non è ancora ufficiale). Il nuovo modello è più potente e offre alcuni miglioramenti al comparto fotografico.

Nothing Phone (2a) Plus: caratteristiche tecniche

Il nuovo Nothing Phone (2a) Plus è un’evoluzione di Phone (2a) ma propone diversi migliori rispetto al suo predecessore, a partire dal SoC. Lo smartphone sfrutta il nuovo chip MediaTek Dimensity 7350 Pro, realizzato con processo produttivo a 4 nm di TSMC e in grado di spingersi fino a 3 GHz di frequenza massima. La CPU è octa core, con quattro core Cortex A715 da 3 GHz e quattro core Cortex A510 da 2 GHz.

Il SoC integra anche la GPU ARM Mali-G610 MC4 che, secondo Nothing, offre un miglioramento del 30% nelle prestazioni con i giochi rispetto a Phone (2a). Lo smartphone arriva sul mercato in due varianti, entrambe con 256 GB di storage.

Una ha 8 GB di RAM (e sarà un’esclusiva per l’India) mentre la seconda ha 12 GB di RAM (ed arriverà anche in Italia). La batteria è da 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 50 W. Secondo l’azienda, la batteria manterrà “oltre il 90% della sua capacità” anche dopo 1.000 cicli di ricarica.

Rispetto a Phone (2a), il nuovo Nothing Phone (2a) Plus rinnova il comparto fotografico, conservando la configurazione con doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Cambia la fotocamera anteriore che passa a 50 Megapixel.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 1.300 nits. Il Nothing Phone (2a) Plus è dotato del sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.6, con 3 major update e 4 anni di patch di sicurezza.

Lo smartphone ha la Glyph Interface, vero e proprio elemento caratterizzante degli smartphone del brand, con 26 zone di illuminazione e tutte le funzionalità, tra cui il Glyph Timer e il Glyph Progress, già viste sul Phone (2a). C’è anche la certificazione IP54 oltre al chip NFC per i pagamenti con Google Pay. Le dimensioni sono pari a 161.74 mm x 76.32 mm x 8.55 mm, con un peso di 190 grammi. Lo smartphone arriverà nelle colorazioni grigio e nero.

Nothing Phone (2a) Plus: quando arriva

Il nuovo Nothing Phone (2a) Plus sarà in vendita, in anteprima, dal 3 agosto, presso il Nothing Store Soho di Londra. Il via effettivo alle vendite, invece, è programmato per il prossimo mese di settembre.

Per il momento, Nothing non ha svelato il prezzo in euro del suo nuovo mid-range, limitandosi a confermare che la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage sarà in vendita, nel Regno Unito, con un prezzo di 399 sterline (472 euro).

Ricordiamo che il Nothing Phone (2a) 12/256 GB è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 399 euro.