Il Nothing Phone (2a) Plus sta arrivando: in attesa della presentazione ufficiale, Nothing ha confermato alcuni dettagli tecnici sul nuovo mid-range

Fonte foto: Nothing

Dopo Phone (2a) e CMF Phone (1), arrivati sul mercato nel corso degli ultimi mesi, Nothing ha in programma il lancio di un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo Phone (2a) Plus. Il debutto del nuovo modello è imminente ed è stato confermato direttamente da Nothing. L’azienda ha anche anticipato alcuni dettagli sulle specifiche tecniche del nuovo modello che avrà un nuovo chip MediaTek, più potente rispetto a quello utilizzato da Phone (2a).

Le dimensioni non dovrebbero cambiare rispetto all’attuale entry level della gamma Nothing (il nuovo Plus dovrebbe riprendere il pannello AMOLED da 6,7 pollici) ma la scheda tecnica potrebbe avere diverse novità, per il comparto fotografico, per la ricarica (più veloce e magari disponibile anche in modalità wireless). La back cover potrebbe riprendere lo stesso design e le stesse funzionalità viste sul Phone (2a) (in foto).

Nothing Phone (2a) Plus: come sarà

Nothing ha anticipato con un post su X alcuni elementi della scheda tecnica del nuovo Phone (2a) Plus. Lo smartphone avrà a sua disposizione il SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro, dotato di una CPU cota core, con clock massimo di 3 GHz, e di una GPU Mali-G610 MC4. Secondo i dati forniti da Nothing, il nuovo chip renderà il Phone (2a) Plus più veloce del 10% per la CPU e del 30% per la GPU in confronto al Phone (2a), dotato del Dimensity 7200 Pro.

Il nuovo chip di MediaTek dovrebbe essere un’evoluzione del recente Dimensity 7350 che sfrutta il processo produttivo a 4 nm di TSMC. Dal teaser pubblicato su X, inoltre, si nota anche la presenza di 12 GB di memoria RAM (con possibilità di sfruttare fino a 8 GB di RAM virtuale, grazie alla funzione RAM Booster). Il sistema operativo sarà Android 14, naturalmente personalizzato da Nothing OS. Al momento, le informazioni ufficiali sulla scheda tecnica del nuovo smartphone di Nothing terminano qui. Con la presentazione alle porte, però, non bisognerà attendere molto per scoprire tutti i dettagli sul dispositivo.

Nothing Phone (2a) Plus: quando arriva

Nothing ha già confermato la data di presentazione del nuovo Phone (2a) Plus. Lo smartphone sarà svelato il prossimo 31 luglio con le vendite che partiranno nei giorni seguenti. Il nuovo modello di Nothing, quindi, dovrebbe essere disponibile, anche in Italia, nel corso del mese di agosto 2024. Il prezzo sarà leggermente superiore rispetto a quello di Phone (2a), disponibile in Italia con un prezzo di listino di 349 euro per la versione da 8/128 GB e di 399 euro per la versione da 12/256 GB. A parità di RAM e storage, la versione Plus dovrebbe costare almeno 50-100 euro in più.