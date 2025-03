Nothing Phone (2a) Plus, uno smartphone unico a un prezzo irripetibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Nothing Phone (2a) Plus è uno smartphone di fascia medio-alta con un ottimo comparto hardware, un design unico e tante funzioni AI. Su Amazon il prezzo è pazzesco

Il Nothing Phone (2a) Plus è un device che unisce tecnologia e design, garantendo agli utenti l’accesso a un comparto hardware solido, in grado di garantire buone prestazioni ma senza rinunciare a uno stile unico, moderno ed estremamente elegante,

Molte le particolarità di questo smartphone, dall’ormai iconica Interfaccia Glyph a Nothing OS, l’interfaccia Android sviluppata dall’azienda di Carl Pei che garantisce l’accesso a ChatGPT e a diverse funzioni AI.

Su Amazon il prezzo di questo smartphone scende sotto i 400 euro, l’occasione perfetta per portare a casa un device che non passa inosservato e che è in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

Nothing Phone (2a) Plus – Mediatek Dimensity 7350 Pro – Versione 12/256 GB

Nothing Phone (2a) Plus: scheda tecnica

Nothing Phone (2a) Plus ha un display AMOLED con Always-On da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e 1.300 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore a bordo è un Mediatek Dimensity 7350 Pro che in offerta specifica viene affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Presente la funzione Ram Booster che consente di ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria di archiviazione dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 50 MP. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Nothing OS 2.6 e quattro major update. Importante ricordare che Nothing OS è anche integrato con ChatGPT, consentendo agli utenti di accedere alle funzioni AI del chatbot direttamente dall’interfaccia di sistema.

Il Nothing Phone (2a) Plus ha anche la certificazione IP54, che ne attesta la resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Presente. Infine, l’Interfaccia Glyph, il sistema LED sul retro dello smartphone, che avvisa l’utente delle notifiche in arrivo tramite segnali luminosi e che può essere ampiamente personalizzato.

Nothing Phone (2a) Plus: l’offerta Amazon

Per acquistare il Nothing Phone (2a) Plus presso rivenditori di terze parti bisogna spendere 449 euro ma, con l’offerta Amazon il prezzo scende a 374,99 euro (-16%, – 74,01 euro).

