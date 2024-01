Nuove lavatrici smart AEG: più pulizia con meno acqua ed energia

Fonte foto: AEG

AEG, brand premium di Electrolux Group, svela le nuove lavatrici smart della sua gamma, con il debutto dei modelli Serie 9000 LR9T16ABS e Serie 7000 LR7H116BY. Secondo l’azienda, questi nuovi modelli di lavatrici smart sono in grado di garantire una pulizia più efficiente, con un risparmio netto di energia elettrica e acqua, grazie a sofisticate tecnologie di addolcimento dell’acqua dell’acquedotto.

Nuove lavatrici smart AEG: caratteristiche tecniche

La nuova gamma di lavatrici smart di AEG punta su qualità della pulizia e consumi ridotti. Secondo quanto rivelato dall’azienda, infatti, i nuovi prodotti sono in grado di assicurare risultati migliori fino al 35%, in termini di pulizia, rispetto a modelli della stessa categoria. In più, le lavatrici AEG offrono un risparmio fino al 30% di energia elettrica e fino al 96% di acqua in base alla modalità di utilizzo scelta.

Il modello Serie 9000 LR9T16ABS ha una classe energetica A-35% e garantisce un’efficienza superiore del 35% rispetto a tutte le lavatrici posizionate alla soglia di ingresso della classe di efficienza energetica A. Il programma AbsoluteWash 49min, ad esempio, fa una pulizia completa a 30 gradi in meno di un’ora e con un risparmio del 30% di energia.

Buona parte delle prestazioni di queste lavatrici derivano dalla tecnologia SoftWater, che elimina i minerali dall’acqua e l’addolcisce, e dalla tecnologia PowerCare, che pre-miscela detersivo e ammorbidente con acqua (prima della distribuzione nel cesto) per migliorare il risultato del lavaggio.

La lavatrice ha un carico massimo di 10 chilogrammi ed include anche una luce interna. Il modello Serie 9000 LR9T16ABS di AEC, inoltre, è abbinabile all’app MyAEG Care con possibilità per l’utente di accedere a vari strumenti di gestione e monitoraggio del funzionamento della lavatrice stessa.

A completare la serie di novità di AEG c’è la Serie 7000 LR7H116BY che integra l’opzione Vapore Finale, disponibile al termine del lavaggio. Questa funzione permette di eseguire un trattamento a vapore del bucato, diminuendo le grinze e semplificando la stiratura post-lavaggio. C’è anche Vapore Refresh per eliminare odori e ridurre al minimo le pieghe (anche per i capi delicati).

Questo sistema non necessità di un ciclo completo e utilizza il 96% di acqua in meno, richiedendo appena 25 minuti per il completamento. Da notare anche la funzione PreciseWash che regola il programma da applicare al lavaggio in modo automatico, sulla base del peso del carico. Questo sistema consente di ottimizzare il funzionamento della lavatrice anche dal punto di vista energetico, riducendo fino al 40% i consumi oltre che il tempo di lavaggio e l’acqua utilizzata.

La nuova lavatrice AEG ha il cassetto UniversalDose, brevettato dall’azienda, per poter rendere più efficace la dissoluzione di tutti i tipi di detersivo. Tra le specifiche troviamo anche la possibilità di sfruttare un carico massimo di 11 chilogrammi oltre all’abbinamento all’app My AEG per la gestione e il monitoraggio del funzionamento.

Nuove lavatrici smart AEG: prezzi e disponibilità

Le nuove lavatrici AEG sono già acquistabili sul mercato italiano, sia tramite il sito ufficiale dell’azienda che presso la rete di rivenditori autorizzati. Il modello Serie 9000 LR9T16ABS costa 1.499 euro mentre per Serie 7000 LR7H116BY è previsto un prezzo di vendita di 1.199 euro.