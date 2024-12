Ariston, la lavatrice costa la metà: risparmio esagerato

Fonte foto: Amazon

Efficace anche a bassissime temperature, versatile e facile da utilizzare. Basta questa brevissima descrizione per capire che la lavatrice a libera installazione Hotpoint Ariston NBT 948 da 9 chilogrammi ha tutto quello di cui hai bisogno per avere capi perfettamente puliti e abbattere i costi della bolletta elettrica.

Grazie alle esclusive tecnologie messe a punto dai tecnici dello storico marchio italiano, infatti, la lavatrice è in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate a 20°C, garantendo un pulito impeccabile e un notevole risparmio sui consumi energetici. Questa, però, non è che la proverbiale punta dell’iceberg: tra cicli di lavaggio per ogni esigenza e funzionalità per facilitarti la gestione del bucato, la lavatrice Ariston è pronta a esaudire ogni tuo desiderio.

Oggi, poi, la puoi acquistare a un prezzo stracciato grazie allo sconto top garantito da Amazon: risparmi centinaia di euro e la paghi pochissimo. Insomma, un vero e proprio best buy di categoria.

Ariston, lavatrice a metà prezzo su Amazon: offerta e risparmio

La promozione garantita oggi da Amazon è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero, nel caso in cui si stia cercando una nuova lavatrice. L’elettrodomestico Ariston è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% sul prezzo consigliato dallo stesso produttore. Comprandola adesso la paghi 342,78 euro anziché 679,00 euro, con un risparmio di quasi 340 euro sul listino.

Hotpoint Ariston NBT 948 WM scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’asso nella manica della lavatrice Hotpoint Ariston in offerta su Amazon è la tecnologia Active Care, che permette di sbarazzarsi anche delle macchie più ostinate con cicli di lavaggio a 20°C. Questo sistema di lavaggio premiscela efficacemente acqua e detersivo per creare una potente mousse pulente, che penetra meglio in profondità nei tessuti anche a bassissime temperature. Testato su oltre 100 tipologie di macchie, è l’ideale per abbattere i consumi energetici della lavatrice senza dover scendere a compromessi sul fronte del pulito.

I vari cicli di lavaggio a vapore – Refresh Vapore, Anti Allergy e Igiene Vapore – sono pensati sia per rimuovere fino al 99,9% di germi e batteri sia per rinfrescare capi che non indossiamo da tempo. Perfetti per chi ha pelli sensibili e per chi soffre di allergie, questi cicli di lavaggio permettono di igienizzare qualunque capo senza stressarne fibre e colori.

L’intuitiva opzione Rapid | Green ti permette di personalizzare il ciclo di lavaggio, dandoti la possibilità di scegliere facilmente tra lavaggi più brevi o risparmio energetico. Toccando il pulsante una volta si attiva la funzione "Risparmio di tempo" (tempi di lavaggio ridotti fino al 50%); premendo il tasto due volte si attiva la funzione "Green" (con cui puoi ridurre il consumo di energia fino al 20%).

