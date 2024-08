Fonte foto: LG

In vista di IFA 2024, fiera dedicata al mondo dell’elettronica in programma dal prossimo 6 settembre, LG, che nel corso dell’evento mostrerà anche nuovi sistemi a pompa di calore, ha anticipato il debutto della nuova lavatrice LG AI DD 2.0, pensata, come sottolineato dalla stessa azienda, per gli utenti che hanno bisogno di una lavatrice con un’elevata capacità di carico ed in grado di garantire tanta efficienza. La nuova lavatrice smart di LG aggiunge anche alcuni programmi speciali, come il ciclo Pet Care, e la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare i risultati di lavaggio.

LG AI DD 2.0: caratteristiche

La nuova LG AI DD 2.0 è pensata per gli utenti che hanno la necessità di effettuare lavaggi frequenti e con grossi carichi, garantendo una capacità che può arrivare fino a 16 chilogrammi. Tra le caratteristiche della lavatrice c’è un sistema di intelligenza artificiale in grado di rilevare, in automatico, il peso del carico, la morbidezza dei tessuti ed anche il livello di sporco.

Questo sistema si integra con la tecnologia 6Motion, con cui il cestello effettua 6 diversi movimenti, in modo da “testare” il carico con l’obiettivo di individuare i movimenti più adatti in base alla tipologia di bucato inserito nel cestello.

Secondo LG, l’applicazione di questa tecnologia permette di ridurre del 10% i danni ai tessuti da lavare, garantendo un incremento della durata degli indumenti. Il motore ha la tecnologia Inverter DirectDrive che, secondo l’azienda, può garantire silenziosità e vibrazioni contenute oltre a durabilità e affidabilità.

La LG AI DD 2.0 include anche alcune tecnologie già introdotte con successo da LG su precedenti generazioni delle sue lavatrici smart, come ezDispense, per l’erogazione automatica del detergente, con la possibilità di calibrare con precisione il quantitativo giusto in base al carico, e TurboWash 360, che consente il completamento di un ciclo di lavaggio in appena 39 minuti.

La lavatrice di LG garantisce la massima flessibilità di utilizzo: per gli utenti ci sono 10 programmi di lavaggio predefiniti oltre alla possibilità di aggiungere fino a 29 programmi personalizzabili, adattando così il funzionamento dell’elettrodomestico alle necessità del momento. La lavatrice memorizza anche i programmi e le funzioni più utilizzate, rendendole facilmente accessibili agli utenti.

Tra le novità della nuova LG AI DD 2.0 c’è il programma Pet Care, per chi ha animali domestici. Questo programma promette l’eliminazione del 99% degli odori sgradevoli, che solitamente restano sui capi dopo il lavaggio. Il sistema prevede un lavaggio fino a 60 gradi a cui fa seguito un sistema a quattro cicli di risciacquo, con acqua calda.

LG AI DD 2.0: quando arriva

La nuova LG AI DD 2.0 sarà tra le novità che la casa coreana porterà, tra il 6 e il 10 settembre, all’IFA di Berlino. Le vendite della nuova lavatrice smart prenderanno il via nelle settimane successive la presentazione. Il debutto sul mercato italiano è, quindi, atteso per l’autunno.