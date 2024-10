Nuovi problemi per Windows Recall: "rompe" Explorer

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nuovi problemi per Recall su Copilot+ PC, dopo i dubbi sulla privacy in molti hanno segnalato dei problemi con File Explorer se si disattiva la funzionalità AI

La funzionalità Recall dei Copilot+ PC con Windows 11 è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale, progettato per “semplificare la vita degli utenti“, catturando istantanee delle varie attività svolte (uno screenshot ogni cinque secondi) in modo da velocizzare la ricerca dei file sul PC.

Sin dalla sua presentazione, però, tale impostazione ha sollevato molti dubbi sull’effettivo livello di protezione di dati personali che, almeno in un primo momento, non erano protetti da alcun sistema crittografico, esponendo potenzialmente la privacy degli utenti a sguardi indiscreti.

Con l’arrivo di Windows 11 24H2, però, le cose non sembrano essere migliorate e dalle prime dichiarazioni degli utenti sul web, pare che la disattivazione di Recall possa portare a diversi problemi nell’utilizzo del File Explorer.

Windows Recall, che cos’è che non funziona

L’ultimo update di Windows 11 destinato ai Copilot+ PC consente agli utenti di disattivare la funzione Recall, questo però non propriamente vero e chi ha provato a disattivare il tool si è trovato davanti a spiacevoli malfunzionamenti che hanno coinvolto Esplora File.

Secondo gli esperti, questi problemi sono dovuti a un’integrazione troppo profonda di Recall all’interno del sistema operativo di Microsoft che, in caso di disattivazione del tool, potrebbe portare anche alla perdita di alcune funzionalità aggiuntive come supporto multi-scheda, ad esempio.

Nonostante le lamentele degli utenti, però, il colosso della tecnologia non si è ancora espresso al riguardo; tuttavia, vista la promessa da parte dell’azienda di Redmond di rendere Recall totalmente opzionale è chiaro che ci sarà bisogno di un qualche intervento correttivo (se possibile) per risolvere questa spiacevole questione e consentire a tutti di utilizzare Esplora File senza difficoltà a prescindere da tutto.

Come risolvere il problema con Recall

Come appena detto Microsoft non ha ancora risolto il malfunzionamento di Recall, tuttavia alcuni sviluppatori hanno già elaborato delle strategie per disabilitare la funzione senza causare problemi a File Explorer.

Su GitHub, ad esempio, uno dei collaboratori che lavora al progetto Windows Utility ha mostrato delle modifiche che lasciano intatte la funzionalità di Recall ma riescono a disattivarle dopo che un utente ha effettuato l’accesso al proprio account.

Altri hanno proposto di disattivare la funzione tramite lo strumento DISM (Deployment Image Servicing and Management) di Windows, che consente di installare, disinstallare, configurare e aggiornare funzionalità, pacchetti, driver e impostazioni del sistema operativo tramite riga di comando. Tuttavia, questa soluzione potrebbe comunque modificare il funzionamento di Esplora file dopo il riavvio del PC.

Al momento, quindi, per chi non vuole passare per queste soluzioni alternative non resta che attendere le dichiarazioni di Microsoft che potrebbe anche decidere di rilasciare una patch di correzione quanto prima per risolvere la questione.