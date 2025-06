Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Già da diverso tempo Microsoft ha iniziato a delineare una netta distinzione tra i PC tradizionali e la nuova categoria di Copilot+ PC, i dispositivi più moderni con accesso alle innovative funzioni di intelligenza artificiale di Microsoft Copilot.

Ora, però, con l’arrivo sul mercato dei primi modelli con processore Qualcomm Snapdragon X, l’azienda di Redmond ha iniziato ad evidenziare ancora più marcatamente le differenze, imponendo nuovi e stringenti requisiti tecnici per poter accedere alle funzionalità AI di Windows 11, con l’obiettivo di garantire un’esperienza utente fluida e incentivare i produttori di hardware ad allinearsi a questa nuova generazione di dispositivi.

Quali sono i nuovi requisiti tecnici dei Copilot+ PC

Se sin dagli albori Windows ha supportato una vasta gamma di configurazioni hardware, l’accesso completo alle funzionalità AI dei Copilot+ PC richiederà il rispetto di criteri molto più severi.

Nello specifico, si parla di un processore a 64 bit con istruzioni POPCNT, per garantire la compatibilità con le architetture moderne e gestire le istruzioni necessarie per determinate operazioni AI.

A questo si aggiungono minimo 16 GB di RAM, essenziale per gestire i carichi di lavoro complessi delle applicazioni AI e almeno 256 GB di spazio di archiviazione, sufficiente per il sistema operativo, i vari tool AI e i dati generati dal loro utilizzo.

Non bisogna dimenticare, naturalmente, una NPU con una capacità di almeno 40 TOPS. Un componente fondamentale per eseguire al meglio le operazioni AI on-device. In tal senso è importante sottolineare che questo parametro limita la compatibilità principalmente ai nuovi chip Snapdragon X Elite e X Elite Plus sviluppati da Qualcomm e a pochi altri componenti, come le le NPU AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V.

Quali funzioni saranno esclusive dei Copilot+ PC

L’arrivo dei nuovi Copilot+ PC ha segnato una grande novità per Windows con moltissime funzioni AI che, per la prima volta, sono diventate esclusiva di alcuni dispositivi (disponibili, per altro, ancora limitatamente).

Tra queste c’è Microsoft Recall, che permette di ricercare qualsiasi azione fatta sul PC tramite un sistema di screenshot contestuali avanzati.

Generazione di immagini con Paint, uno degli aggiornamenti più recenti della celebre app che, al suo rilascio, sarà disponibile unicamente per i Copilot+ PC, così come la funzione Scrivi per Blocco Note (che richiederà anche un abbonamento a Microsoft 365) e le opzioni avanzate per lo Strumento di cattura.

Idem per Trascrizione automatica presente all’interno del Registratore vocale di Windows che permette di trascrivere automaticamente il parlato in testo.

Chi vuole accedere a tutte queste funzioni (e a quelle future ancora in fase di sviluppo), quindi, dovrà necessariamente dotarsi di un dispositivo con il marchio Copilot+ PC. Prima di procedere con l’acquisto è importante cercare attentamente questa etichetta sulla confezione che servirà a identificare immediatamente tali computer.

Chi non ha bisogno di opzioni specifiche, invece, può acquistare un PC classico che, seppur di nuova generazione, non può comunque accedere alle funzioni AI.