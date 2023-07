Amazon, sconti incredibili su tantissimi prodotti: ecco le migliori offerte

Fonte foto: Motorola

In attesa del Prime Day, su Amazon è tempo di nuove offerte. Da questa settimana troviamo in promo tanti dispositivi differenti, a partire dai classici smartphone con sconti che permettono di risparmiare cifre anche cospicue su modelli top di gamma. Una delle migliori offerte riguarda il Fitbit Sense, lo smartwatch top di gamma dell’azienda statunitense che troviamo disponibile con uno sconto incredibile del 61% al prezzo più basso di sempre e si risparmiano ben 200€ su quello di listino. Se avete intenzione di acquistare un orologio smart, questo è il modello che fa per voi: funzionalità avanzate a un prezzo mai visto primo. Inoltre, con una settimana di anticipo rispetto al Prime Day, è tornata anche la promo che riguarda Amazon Seconda Mano, la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati. Oltre allo sconto disponibile normalmente, per alcuni prodotti selezionati c’è un ulteriore sconto del 20%. In questo modo il prezzo crolla e diventano dei best-buy. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di questa settimana su Amazon: le trovate nella lista qui in basso.

Le migliori offerte della settimana su Amazon

Nella lista qui in alto trovate le migliori offerte della settimana presenti su Amazon. Come al solito abbiamo selezionato prodotti molto eterogenei tra di loro che spaziano dai classici smartphone, smartwatch e smart TV e toccano anche gli elettrodomestici più in voga come i robot aspirapolvere e le scope elettriche di nuova generazione con tecnologia ciclonica. Questa settimana c’è da segnalare anche il ritorno del doppio sconto su Amazon Seconda Mano, la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati. Per alcuni dispositivi è possibile approfittare di uno sconto ulteriore del 20% che li fa diventare di diritto dei best-buy. Per scoprire il prezzo delle singole offerte basta cliccare sul link presente qui in alto, se, invece, volete approfondire le caratteristiche tecniche qui in basso trovate una breve descrizione. Buona lettura.

Amazon Seconda Mano

Dal 3 fino al 10 luglio torna sul sito di e-commerce la promo speciale che riguarda alcuni prodotti selezionati presenti su Amazon Seconda Mano, l’ex Amazon Warehouse che da poco ha subito un rebranding. In questa sezione troviamo dispositivi ricondizionati che nella maggior parte dei casi sono in condizioni ottimali e che costano molto meno rispetto al prodotto nuovo. Se ci aggiungi anche uno sconto extra del 20% ecco che si trasformano in delle offerte straordinarie. C’è veramente di tutto, dai dispositivi informatici, agli elettrodomestici per la casa fino ai prodotti tecnologici. C’è l’imbarazzo della scelta, ma bisogna essere velocissimi: le scorte sono limitate.

AMAZON SECONDA MANO – SCONTO EXTRA DEL 20%

Galaxy A34

Uno dei migliori smartphone medio di gamma usciti negli ultimi mesi è in offerta speciale su Amazon. A un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando del Galaxy A34, dispositivo Samsung che questa settimana è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di poco superiore ai 260€ con uno sconto del 34%. Si risparmiano circa 140€ sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Le caratteristiche sono molto interessanti, a partire dallo schermo Super AMOLED da 6,6" con refresh rate fino a 120Hz. Ottimo anche il processore MediaTek Dimensity 1080 supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Per gli amanti delle foto c’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP con stabilizzatore ottico dell’immagine. La batteria da 5.000mAh è il coronamento perfetto per uno smartphone pensato per la vita di tutti i giorni.

Galaxy A34

Moto Edge 30 Fusion

Aumentando un po’ il budget è possibile acquistare anche smartphone di livello decisamente superiore, come ad esempio il Moto Edge 30 Fusion. In questo caso si tratta di un telefono top di gamma che troviamo su Amazon sempre con uno sconto imperdibile del 32%. Il risparmio si avvicina ai 240€ e c’è la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero con il servizio offerto dal sito di e-commerce. Ottimo il comparto tecnico: schermo OLED da 6,5" con refresh rate fino a 144Hz (uno dei valori più elevati disponibili sul mercato), processore Snapdragon 888+ (prestazioni fulminee con qualsiasi app), 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nella parte posteriore è presente anche una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine. Chiedere di più a questo prezzo è davvero complicato.

Moto Edge 30 Fusion

Fitbit Sense

Inutile girarci troppo intorno: il Fitbit Sense è una delle migliori promo di questa settimana. Lo smartwatch top di gamma dell’azienda statunitense è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 61% e si risparmiano quasi 200€ sul prezzo di listino. Le caratteristiche sono strabilianti per un orologio smart che costa così poco. Lo schermo molto luminoso può essere personalizzato scegliendo tra le decine di watch faces disponibili sullo store online e la forma rettangolare lo rende aderente al polso. A bordo troviamo tante app per la salute e per l’attività fisica, compreso un sensore che monitora costantemente il battito cardiaco e lo stress. E in caso di dati anomali di avvisa in tempo reale. La batteria ti accompagna quasi per una settimana.

Fitbit Sense

LG NanoCell 43"

Non possono di certo mancare gli smart TV in questa guida all’acquisto con le migliori promo della settimana. Vi proponiamo due modelli che hanno le stesse dimensioni (schermo da 43 pollici), ma funzionalità leggermente differenti. Partiamo da questo smart TV LG NanoCell uscito da poco sul mercato e che si caratterizza per uno schermo con risoluzione 4K e tecnologia NanoCell (da cui prende il nome). A bordo troviamo anche l’ottimo processore α5 Gen 5 che migliora la qualità sia dei colori sia delle immagini. Non mancano, poi, le classiche modalità LG, a partire dalla Filmmaker Mode e dalla modalità gioco. La parte dedicata all’entertainment è gestita dal sistema operativo WebOS 22 e dalla tecnologia AI ThinQ che ti suggerisce cosa vedere in base ai tuoi gusti. Gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente permettono di controllare lo smart TV e i dispositivi smart presenti in casa con la propria voce. Lo troviamo con uno sconto del 41% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino.

LG NanoCell 43 pollici

Xiaomi F2 43"

Xiaomi F2 è uno smart che nasce dalla collaborazione tra il colosso cinese ed Amazon. All’interno, infatti, è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso che gestisce i Fire TV Stick, le chaivette multimediali di Amazon che tanto vanno a ruba. Questo permette allo smart TV di essere compatibile con praticamente qualsiasi piattaforma di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e DAZN. Lo schermo da 43" ha una risoluzione 4K, tecnologia HDR10 e la qualità delle immagini è veramente elevatissima. Come tutti i prodotti realizzati in collaborazione con Amazon è anche presente Alexa che ti aiuta a gestire smart TV e prodotti intelligenti con la tua voce. Oggi è disponibile al minimo storico con uno sconto del 25%.

Xiaomi F2 da 43 pollici

Computer HP 15s-eq3001sl

Ottima occasione per acquistare un computer top a un prezzo super competitivo. Oggi troviamo questo portatile HP 15s-eq3001sl con uno sconto top del 31% e costa meno di 500€. Modello perfetto sia per studiare sia per lavorare in smart working da casa. La scheda tecnica è di tutto rispetto: schermo da 15,6", processore AMD Ryzen 5 5625U, 8GB di RAM e SSD da 512GB. Grazie alla presenza di Windows 11 hai a disposizione tutta la suite dell’azienda di Redmnod. Non manca anche la webcam per fare le videochiamate.

Computer HP 15s-eq3001sl

JBL Tune 510BT

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie lowcost, questo è il modello che stavate cercando. Questa settimana su Amazon troviamo le JBL Tune 510BT a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 47%. Le si paga poco più di 25€ e sono compatibili con qualsiasi smartphone e tablet. La qualità audio è elevata, hanno il microfono integrato e un’autonomia fino a 40 ore. Sono anche comode da mettere in borsa grazie al design pieghevole. Da acquistare subito.

JBL Tune 510BT

Ring Intercom

Manca una settimana al Prime Day, ma su Amazon cominciano a fare capolino le prime offerte. Da questa settimana, in esclusiva per gli iscritti ad Amazon Prime, c’è il Ring Intercom con uno sconto di ben il 63% e costa meno di 50€. Si tratta di un dispositivo che rende smart il proprio citofono e che può essere gestito da remoto con l’app per lo smartphone. L’installazione è molto semplice e in pochissimi minuti rendi il tuo vecchio citofono un dispositivo smart. Come tutti i dispositivi Amazon è compatibile con Alexa e puoi gestirlo con un semplice comando vocale. A questo prezzo è un super affare.

Ring Intercom

HP DeskJet 4120e

Una buona stampante non può mai mancare a casa. E ora costano veramente poco, come ad esempio questa HP DeskJet 4120e che troviamo su Amazon questa settimana con uno sconto del 35% e costa meno di 60€. Stampante multifunzione a colori con la quale puoi stampare, fare le fotocopie e scansionare qualsiasi tipologia di documento, anche a distanza grazie al Wi-Fi. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

HP DeskJet 4120e

Ecovacs Deebto T10

I robot aspirapolvere sono sempre più presenti nelle nostre abitazioni e oramai sul mercato se ne trovano di sempre più tecnologici e a un prezzo conveniente. Come nel caso dell’Ecovacs Deebot T10, robot aspirapolvere da poco lanciato sul mercato disponibile in offerta con uno sconto eccezionale del 43% che permette di risparmiare ben 300€ su quello di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon. Dotato di sensori di ultima generazione, è in grado di mappare accuratamente la propria abitazione e di rilevare tutti gli ostacoli che trova durante la pulizia. Tramite l’app puoi gestire tantissimi aspetti differenti, comprese le modalità di pulizia.

Ecovacs Deebto T10

Xiaomi Vacuum Cleaner G10

Un’ottima alternativa ai robot aspirapolvere sono le scope elettriche di ultima generazione. Un chiaro esempio è questa Xiaomi Vacuum Cleaner G10, un’aspirapolvere con tecnologia ciclonica e con una grande potenza di aspirazione. Tramite lo schermo LED presente sul manico puoi controllare le diverse impostazioni e scegliere quale modalità di aspirazione utilizzare. Ha un filtro a 5 stadi che cattura tutte le particelle dannose.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10

Lavatrice LG Serie V3

Continua a calare il prezzo della lavatrice LG Serie V3, un modello avanzatissimo che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Questa settimana è disponibile con uno sconto del 55% che fa risparmiare quasi 700€ sul prezzo di listino. Grazie all’AI puoi impostare il giusto programma di lavaggio e non rovinare i capi. Il cestello contiene fino a 10,5 Kg (adatta per famiglie numerose o per chi vuole fare pochi lavaggi durante la settimana) e ha ricevuto la certificazione tripla A. La puoi pagare anche in 12 rate da 45€ al mese a tasso zero.

Lavatrice LG Serie V3

Friggitrice ad aria Ardes

Chiudiamo con uno degli elettrodomestici più amati degli ultimi mesi: la friggitrice ad aria. Questa settimana è disponibile questa modello della Ardes con uno sconto del 53% e lo si paga meno di metà prezzo. Ha una capacità abbastanza grande con cui poter preparare tantissimi cibi differenti per almeno 4-5 persone. La console dei comandi è molto intuitiva e puoi scegliere facilmente la modalità di cottura. Costa poco più di 50€ e difficilmente troverete un altro dispositivo con lo stesso rapporto qualità-prezzo.

Friggitrice ad aria Ardes