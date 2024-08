Fonte foto: OPPO

Circa un mese fa, OPPO ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi Oppo Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G, due nuovi mid-range con connessione veloce 5G.

Da questa settimana, l’azienda cinese arricchisce la sua gamma Reno con il debutto dei nuovi Oppo Reno12 F 4G e Reno12 FS 4G che riprendono il design e buona parte delle specifiche delle versioni 5G. A cambiare è il SoC, con la perdita della connettività 5G.

Oppo Reno12 F 4G e FS 4G: caratteristiche

La scheda tecnica di Oppo Reno12 F 4G e Reno12 FS 4G è identica. A cambiare è solo la quantità di spazio di archiviazione, pari a 256 GB per il Reno12 F e a 512 GB per il Reno12 FS. Entrambi includono il SoC Qualcomm Snapdragon 685 che sostituisce il MediaTek Dimensity 6300 proposto dalle varianti 5G. Gli smartphone includono la tecnologia AI LinkBoost che sfrutta l’intelligenza artificiale per potenziare la ricezione.

I nuovi mid-range di Oppo includono un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz, con sensore per le impronte digitali sotto al display, oltre a 8 GB di memoria RAM e a una batteria da 5.000 mAh, con ricarica da 45 W.

Non c’è la ricarica wireless. Grazie alla funzione Battery Health Engine, la batteria è in grado di mantenere l’80% della capacità anche dopo 1.600 cicli di carica.

Il comparto fotografico, chiamato Ultra-Clear Camera da Oppo, ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. I due mid-range sono certificati IP64 e arrivano sul mercato con Android 14, personalizzato dalla ColorOS 14.1.

Come per i modelli 5G, anche i nuovi Reno 12 F 4G e FS 4G sono caratterizzati dal Cosmos Ring Design, una nuova soluzione di design della back cover con un elemento circolare che racchiude i sensori delle fotocamere e che viene arricchito dalla Halo Light, un sistema di illuminazione dinamica, che può ricordare il sistema proposto dai Nothing Phone, in grado di sincronizzarsi con la musica.

Oppo Reno12 F 4G e Reno12 FS 4G: prezzi

I nuovi Oppo Reno12 F 4G e Reno12 FS 4G sono già disponibili in Italia, per il momento solo sullo store ufficiale ma a breve arriveranno anche nei listini di vari rivenditori di prodotti Oppo. Il Reno12 F 4G è acquistabile con un prezzo di 279,99 euro mentre il Reno12 FS 4G è disponibile con un prezzo di 329,99 euro. In confezione non c’è il caricabatterie SUPERVOOC da 45 W.

In caso di acquisto dall’Oppo Store, entro il 31 agosto prossimo, è possibile ottenere il caricabatterie gratuitamente. Le colorazioni sono due: Matte Grey e Amber Orange (quest’ultima disponibile anche per le versioni 5G).