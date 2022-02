Oppo Watch Free arriva in Italia: costa poco e non si spegne mai

Debutta anche in Italia OPPO Watch Free, lo smartwatch pensato per lo sport ma non solo che pochi giorni fa era stato presentato in versione global sul mercato indiano. Si tratta di un orologio smart che si distingue per la possibilità di monitorare in modo approfondito il sonno, comprese eventuali apnee notturne o latri disturbi respiratori, oltre che per una elevata autonomia e per un prezzo molto allettante.

Chiaramente c’è qualche compromesso che permette di abbassare il prezzo del prodotto, come la scocca in policarbonato e non in metallo, ma si tratta comunque di un dispositivo valido e, soprattutto, realizzato da un buon brand che offre garanzie ben maggiori rispetto ai costruttori anonimi orientali. Restando al monitoraggio del sonno, ad esempio, OPPO ha lavorato con l’Università di Tsinghua all’interno del Joint Research Center for Future Terminal Technology per mettere a punto algoritmi di monitoraggio affidabili per calcolare la qualità del riposo e riportare all’utente dati credibili e non approssimativi.

OPPO Watch Free, caratteristiche tecniche

Lo schermo AMOLED da 1,64 pollici, rettangolare, è decisamente ampio e abbastanza luminoso da farantire una buona visibilità anche con molta luce ambientale.

OPPO Watch Free ha una buona dotazione di sensori, tra i guali un sensore di movimento a 6 assi e di uno per la frequenza cardiaca. Grazie alla sensoristica integrata lo smartwatch può monitorare automaticamente 4 modalità sportive, su 100 tipi di allenamento totali che può monitorare su richiesta dell’utente.

Importante anche il controllo continuo della frequenza cardiaca: se vengono rilevate irregolarità, lo smartwatch vibra per avvertire l’utente che lo indossa. Per ridurre lo stress e migliorare lo stato di salute generale dell’utente OPPO Watch Free introduce OSleep, un sistema complesso e completo per monitorare la quantità e qualità del sonno, il russare e le apnee notturne.

Infine, Oppo Watch Free ha una batteria molto grande, in grado di tenerlo acceso fino a 14 giorni, e che si ricarica molto velocemente: con 5 minuti di ricarica si ottengono altre 24 ore di utilizzo.

OPPO Watch Free: quando arriva e quanto costa

Il nuovo smartwatch di Oppo è già arrivato in Italia, e si può comprare sul sito ufficiale di Oppo. E’ anche su Amazon, al prezzo di 99,99 euro.