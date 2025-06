Amazon, iPhone a prezzo crollato e sconti esagerati: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Weekend all’insegna delle offerte speciali su Amazon. Da oggi 21 giugno, infatti, sul sito di e-commerce troviamo nuove promo su una vasta gamma di prodotti tech, tra cui l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16, ultima versione dello smartphone Apple. Grazie allo sconto IVA disponibile per entrambi i modelli approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Le offerte non finiscono di certo qui: con l’avvicinarsi del Prime Day 2025 (dall’8 all’11 luglio), su Amazon sono cominciate da apparire le prime promo dedicate. Ad esempio, puoi abbonarti gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, oppure per tre mesi ad Audible, il servizio dedicato ai podcast e agli audiolibri.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi. Le trovi raccolte nella lista qui in basso: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto su Amazon. Per ogni dispositivo c’è anche una breve descrizione con le caratteristiche principali. Non farti sfuggire queste opportunità: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 21 giugno

Smartphone

iPhone 16 Pro. Offerta speciale per lo smartphone premium di Apple . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 300 euro e approfitti del minimo storico per la versione dell’ iPhone 16 Pro con 256 gigabyte di memoria interna. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore con nuovo sensore ultragrandangolare. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e puoi scegliere tra diversi modelli.

iPhone 16. Se vuoi spendere un po' di meno, c'è in offerta sempre con uno sconto IVA l'iPhone 16. Solamente acquistandolo oggi risparmi 230 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta i nuovi strumenti AI sviluppati da Apple e una batteria a lunghissima durata. Lo smartphone top che non puoi farti sfuggire.

iPhone 15. Prezzo in picchiata e minimo storico. Offerta speciale per l'iPhone 15: lo smartphone Apple è disponibile con un super sconto del 25% e risparmi più di 200 euro. Ottima soluzione per chi vuole un telefono dell'azienda di Cupertino, ma vuole spendere un po' di meno. Prestazioni top e ottimo comparto fotografico.

Galaxy A34. Sconto del 52% e prezzo stracciato. Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, da oggi trovi su Amazon il Galaxy A34 di Samsung con uno sconto del 52% e risparmi più di 200 euro. Smartphone medio di gamma con schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, buon processore, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria da 5000mAh è una garanzia.

e . Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, da oggi trovi su il di Samsung con uno e . Smartphone medio di gamma con schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, buon processore, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria da 5000mAh è una garanzia. Moto g85. Torna in super offerta il moto G85, uno degli smartphone più acquistati degli ultimi mesi. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per un telefono che paghi quanto un entry-level, ma che assicura prestazioni top. Schermo pOLED da 6,67 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Minimo storico e risparmi più di 100 euro. Prezzo in calo per l'ultima versione dello smartwatch di Google. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo due volte più luminoso rispetto al modello precedente, funzionalità avanzate per l'allenamento con consigli di coach esperti, Google AI che ti aiuta nel monitoraggio della salute e hai a disposizione tutte le app della suite di Google, tra cui le mappe e Google Wallet.

e . Prezzo in calo per l’ultima versione dello smartwatch di Google. Lo puoi anche . Schermo due volte più luminoso rispetto al modello precedente, funzionalità avanzate per l’allenamento con consigli di coach esperti, Google AI che ti aiuta nel monitoraggio della salute e hai a disposizione tutte le app della suite di Google, tra cui le mappe e Google Wallet. Huawei Watch Fit 2. Sconto del 53% e costa meno della metà. Da oggi trovi in promo lo smartwatch economico di Huawei e lo paghi meno della metà. Schermo grande da 1,74 pollici, tutte le info principali sempre sotto gli occhi e un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Tutto quello di cui hai bisogno a un prezzo mai visto prima.

PC portatile&Tablet Apple

MacBook Air 15″. Sconto speciale di 250 euro e prezzo mai visto prima. Da oggi su Amazon è disponibile in offerta il nuovo MacBook Air con schermo Liquid Retina da 15,3 pollici e processore M4. Si tratta dell'ultima versione del PC Apple e anche la più grande tra quelle disponibili sul mercato. Le prestazioni sono assicurate anche dai 16 gigabyte di RAM e dal SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per il mondo del lavoro e lo puoi anche trasportare facilmente nello zaino.

e . Da oggi su Amazon è disponibile in offerta il con e processore M4. Si tratta dell’ultima versione del PC Apple e anche la più grande tra quelle disponibili sul mercato. Le prestazioni sono assicurate anche dai 16 gigabyte di RAM e dal SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per il mondo del lavoro e lo puoi anche trasportare facilmente nello zaino. iPad Air 13 pollici. Altra offerta Apple da non farsi sfuggire. Da oggi l‘iPad Air con processore M2 e schermo Liquid Retina da 13 pollici è in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Tablet con schermo ampio e che all’occorrenza puoi utilizzare anche al posto del PC collegando una tastiera Bluetooth. Ottime prestazioni e si collega alla rete dati autonomamente aggiungendo una scheda eSim.

Smart TV

LG OLED evo 48″. Sconto eccezionale del 40% e risparmi ben 600 euro sul prezzo di listino. Offerta imperdibile per lo smart TV LG OLED da 48 pollici con processore α9 Gen7 che assicura neri profondissimi e una qualità video con pochi eguali. Il sistema operativo webOS 24 è una garanzia: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferite. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non farti scappare questa super offerta.

Elettrodomestici

Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600. L'elettrodomestico più desiderato e richiesto durante l'estate. Da oggi su Amazon è disponibile in offerta speciale il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 con una potenza di 9000 Btu/h e in grado di fare sia di riscaldare sia di raffreddare l'aria, in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Leggero, facile fa trasportare di stanza in stanza, lo puoi controllare anche tramite l'app dello smartphone.

Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2. Prezzo in picchiata e minimo storico. Ecco una delle migliori offerte della giornata per la pulizia domestica. L'aspirapolvere Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 è in promo con uno sconto del 27% e risparmi 100 euro. Il risparmio aumenta se si prende in considerazione il prezzo presente sul sito del colosso britannico. Una scopa elettrica a traino tra le più potenti sul mercato, si adatta a qualsiasi pavimento e nella confezione trovi anche utili accessori. Perfetta per la tua abitazione e oggi la paghi un prezzo alla portata di tutti.

Robot aspirapolvere Lefant. Il più venduto su Amazon. Se vuoi un robot aspirapolvere con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ecco l'offerta che fa per te. Da oggi trovi questo modello Lefant con uno sconto del 65% e lo paghi meno di 90 euro. Sottile, grande potenza di aspirazione, si adatta a qualsiasi abitazione ed è ideale per chi ha un animale domestico. Approfittane subito, potrebbe terminare da un momento all'altro.

Barbecue Weber. Prezzo al minimo e super sconto. Con l'arrivo del caldo è tempo di grigliate con gli amici. Su Amazon trovi il barbecue professionale Weber con coperchio e vaschetta per raccogliere il grasso, in promo con uno sconto del 32% e risparmi decine di euro. Cavalletto resistente e ruote per trasportare il barbecue facilmente da una parte all'altra del giardino.

con coperchio e vaschetta per raccogliere il grasso, in promo con uno e risparmi decine di euro. Cavalletto resistente e ruote per trasportare il barbecue facilmente da una parte all’altra del giardino. Bilancia cucina per la dieta Beurer. Costa pochissimo ed è super utile. Da oggi su Amazon è disponibile questa particolare bilancia per la cucina Beurer pensata appositamente per chi è a dieta. Mostra i valori nutrizionali ed energetici di 950 alimenti e ha spazio per memorizzarne altri 50. Portata massima di 5 chilogrammi e ha una graduazione di 1 grammo. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 40% e la paghi meno di 30 euro. Disponibile il pagamento in 3 rate a tasso zero.

Caffè

Caspule Nescafè Cortado. Chiudiamo con un’offerta per gli amanti del caffè. Da oggi su Amazon trovi la confezione con 96 capsule di Nescafè Dolce Gusto Cortado (caffè macchiato) in promo con uno sconto del 45% e la paghi praticamente la metà. Inoltre, impostando l’acquisto periodico hai uno sconto extra. In offerta, sempre nella confezione con 96 capsule, trovi anche il caffè espresso Palermo, con un livello di intensità 10. In questo caso le trovi a poco più di 23 euro. Impostando l’acquisto periodico ottieni anche uno sconto extra.

