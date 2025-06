Amazon svuota tutto: smartphone ed elettrodomestici a prezzo stracciato

Fonte foto: Garmin

Amazon ci sorprende con delle nuove offerte lampo disponibili per questo weekend di metà giugno. Se stavate cercando smartphone, orologi, smart TV, computer o elettrodomestici, oggi 20 giugno è il tuo giorno fortunato. Trovi dispositivi da poco lanciati sul mercato in promo al minimo storico e con uno sconto mai visto prima. Un esempio? Il Galaxy S25 Ultra (considerato da molti il miglior smartphone Android sul mercato) in promo con uno sconto che ti fa risparmiare più di 400 euro, oppure il Galaxy S24 disponibile praticamente a metà prezzo. Per la pulizia della tua abitazione, invece, trovi il robot aspirapolvere Dyson con uno sconto eccezionale di 200 euro e approfitti di un prezzo mai visto prima.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e trovi anche una breve descrizione tecnica con le caratteristiche principali. Per la gran parte dei dispositivi hai anche la possibilità di pagarli a rate. Non farti sfuggire queste occasioni: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 20 giugno

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Sconto esagerato e prezzo mai visto prima . Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma, da oggi è disponibile lo smartphone premium di Samsung con uno sconto superiore ai 400 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Le caratteristiche tecniche sono uniche nel suo genere: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato per questo dispositivo, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno.

Cuffie Bluetooth

Smartwatch

Computer

Mac mini. Occasione irripetibile per la versione mini del PC Apple. Il modello di ultima generazione con chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte è in promo con uno sconto del 18% e approfitti del minimo storico. Perfetto per lavorare e si collega facilmente a qualsiasi monitor.

Smart TV

LG QNED 50 pollici. Minimo storico e prezzo crollato. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV LG QNED da 50 pollici con uno sconto del 45% e risparmi ben 450 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini in 4K, processore che adatta colori e impostazioni in base alla tipologia di contenuto e sistema operativo che supporta qualsiasi piattaforma di video streaming.

Elettrodomestici

