Le XM6 non sono una rivoluzione , ma una dimostrazione di come l’ossessione per i dettagli possa creare un prodotto che funziona davvero meglio. Il prezzo non è basso, ma per questa qualità è ancora competitivo. Sony rimane, anche nel 2025, il marchio da battere .

Le novità non sono tante, ma sono intelligenti. Sony non ha riscritto il progetto, ma ha rivisto con attenzione tutto ciò che poteva essere migliorato.

Design VOTO: 8

Le WH-1000XM6 restano fedeli al look minimal e sobrio tipico di Sony, ma qualche cambiamento c’è. La struttura ora trasmette una maggiore solidità, grazie all’uso di materiali più resistenti e a una lavorazione leggermente più curata.

La fascia è rivestita in un materiale più robusto, con un’imbottitura migliorata che riduce la pressione anche dopo molte ore. I padiglioni, sempre ampi e morbidi, si adattano bene a qualsiasi forma di testa senza creare fastidio.

L’estetica, va detto, è conservativa. Non c’è quel tocco “wow” che magari ci si aspetterebbe da un modello top di gamma, ma non è questo il campo in cui Sony gioca la sua partita. Qui conta il comfort, e queste cuffie lo offrono in abbondanza. Anche il peso – 268 grammi – è gestito bene: non si sente quasi mai, nemmeno in uso prolungato.

C'è però un dettaglio che fa assolutamente la differenza, il fatto che ora si possono ripiegare i padiglioni per adattarli meglio quando si tengono le cuffie al collo senza indossarle e anche per occupare meno spazio quando li si ripone nella custodia. A proposito della stessa custodia, ora si chiude con un magnete, non più con una cerniera e quindi si può gestire anche con una mano.