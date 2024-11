Outer Banks 4, perché il finale ha fatto arrabbiare il pubblico

Fonte foto: Netflix/Twitter

La quarta stagione di Outer Banks si è chiusa con un colpo di scena tragico che, come era facile immaginare, non è piaciuto per nulla al pubblico più affezionato. L’apprezzata serie tv che racconta le avventure dei Pogues ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020; mentre la seconda parte della stagione 4 è uscita sulla piattaforma di streaming il 7 novembre scorso avvicinando di un passo la conclusione definitiva della storia. La serie tv infatti, come annunciato di recente, finirà con la quinta stagione.

Come finisce Outer Banks 4 (spoiler)

A suscitare lo scontento dei fan è stato il fatto che nel finale della quarta stagione di Outer Banks esce di scena uno dei protagonisti, JJ Maybank, interpretato da Rudy Pankow. Il ragazzo viene ucciso dal padre biologico Chandler Groff, che, come si scopre nel corso delle puntate, è anche responsabile dell’omicidio di Larissa.

// outer banks spoilers so youre telling me jj, the guy who spread happiness and loved his friends above anything else, is killed by his dad after a lifetime of living with his other abusive dad and you think that is a good ending for him pic.twitter.com/3veLeCRDYK — Emmi (@happyfionn) November 7, 2024

I fan non hanno mancato di fare notare il proprio malcontento online. Secondo alcuni JJ è «il cuore» di Outer Banks, che non esisterebbe senza di lui.

heart of outerbanks but they decided to take away the heart lol pic.twitter.com/iPtoWXA5Wc — . (@silevons) November 7, 2024

«Voglio lasciare il cast e la troupe con il più grande ringraziamento», ha detti Pankow a Netflix, commentando la fine del suo personaggio. «È stato un grande piacere lavorare con voi. Questa è di gran lunga la cosa più grande che abbia mai fatto nella mia carriera e non può che essere l’inizio. Mi mancherà. Grazie per i tanti bei ricordi che porterò con me per sempre. A tutti i fan che dimostrano così tanto supporto e amore per JJ, voglio solo dire grazie. Ha significato tanto per me, interpretarlo. È stato un onore dargli vita per voi ed è stata una gioia interpretarlo».

sorry but there is literally NO outer banks without jj maybank pic.twitter.com/8qVON7QGWJ — jess || obx 4 spoilers (@bellysinfinite) November 7, 2024

Cosa accadrà nella quinta stagione di Outer Banks

Nella scena finale della stagione 4 gli amici di JJ sono riuniti intorno a un falò e piangono la morte del compagno. Rafe incoraggia il gruppo a reagire e a cercare vendetta dando la caccia a Groff.

Non ci sono ancora informazioni confermate in merito a Outer Banks 5, ma, dato il finale della quarta stagione, probabilmente nei prossimi episodi si vedrà l’effetto che la morte di JJ ha su Kiara e sul gruppo, per quanto riguarda sia il loro stato psico-emotivo sia le loro azioni.

Outer Banks avrà degli spin-off?

La quinta stagione di Outer Banks in arrivo prossimamente su Netflix sarà l’ultima, ma a quanto pare la storia dei Pogues potrebbe continuare in altri modi.

Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke, ideatori e produttori esecutivi della serie tv, in una recente intervista a Deadline hanno infatti lasciato intendere di essere al lavoro su potenziali spin-off che potrebbero ampliare l’universo di Outer Banks.

Quando esce Outer Banks 5

Non ci sono ancora notizie sulla data di uscita di Outer Banks 5 su Netflix. La quinta stagione è al momento in fase di scrittura.