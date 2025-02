Dopo Silo e Fondazione, la nuova serie sci-fi di Apple TV+

Fonte foto: Apple TV+

Apple TV+ sembra avere un debole per il genere sci-fi: da Silo a Fondazione, da Constellation a Invasion, non c’è dubbio che chi ama le storie di fantascienza potrà trovare più di una soddisfazione nel catalogo di questa piattaforma di streaming. E fra poche settimane ci sarà un titolo in più nella lista: Murderbot. Protagonista e produttore esecutivo di questa nuova serie tv è Alexander Skarsgård, attore già vincitore dell’Emmy e noto soprattutto per il ruolo di Eric Northman nella serie televisiva True Blood, oltre che per le sue interpretazioni in Big Little Lies – Piccole grandi bugie, The Stand e The Northman.

La trama: di cosa parla la serie Murderbot

Cosa aspettarsi da Murderbot? Beh, per prima cosa: non un genere univoco. La serie tv è sì sci-fi, ma anche thriller e con un tocco comico.

Nella trama un androide di sorveglianza, Murderbot, riesce ad hackerare il proprio modulo di controllo e, conoscendo le emozioni umane, ne prova orrore. Allo stesso tempo, però, è attratto dai suoi emotivi e vulnerabili clienti.

Murderbot deve nascondere il proprio neonato libero arbitrio e, anche se desidera soltanto essere lasciato in pace a guardare soap opere futuristiche mentre prova a capire qual è il suo ruolo nell’universo, ha in realtà un pericoloso incarico da portare a termine.

Inizia così un avventuroso viaggio alla ricerca di sé stesso, che lo porterà a scoprirsi assai diverso da quello che i suoi protocolli avevano previsto.

Il libro da cui è tratta la serie Murderbot

Creata da Chris e Paul Weitz (noti per About a Boy e Mozart in the Jungle), la serie sci-fi Murderbot si basa sulla serie di romanzi di Martha Wells, che hanno ricevuto il premio Hugo and Nebula – riconoscimento assegnato annualmente ai romanzi fantasy e sci-fi; tra cui, negli scorsi decenni, Dune e Neuromante.

Classe 1964, statunitense, Wells è una scrittrice prolifica, già tradotta in più di dieci lingue. Nel 2017 ha pubblicato il romanzo breve Allarme rosso (All Systems Red), il primo della serie Murderbot. I diari della macchina assassina (The Murderbot Diaries).

La saga letteraria conta al momento sette romanzi: Condizione artificiale (il titolo originale è Artificial Condition), Protocollo ribelle (Rogue Protocol), Strategia di uscita (Exit Strategy); Network Effect (del 2020), Fugitive Telemetry (del 2021) e System Collapse (del 2023).

The Murderbot Diaries series is perfect for anyone looking for something quick and fun btw https://t.co/tA5kL1Jfom pic.twitter.com/qFrCRzhFN6 — nard (@avantnard) January 12, 2025

Il cast della serie tv Murderbot

Oltre ad Alexander Skarsgård nei panni del protagonista, il cast della serie tv include Noma Dumezweni (già in presunto Innocente), David Dastmalchian (visto nel film Oppenheimer), Sabrina Wu (Joy Ride), Akshay Khanna (Critical Incident), Tattiawna Jones (The Handmaid’s Tale) e Tamara Podemski (già in Outer Range).

Alexander Skarsgård is Murderbot.#Murderbot — Streaming May 16 on Apple TV+ pic.twitter.com/3QY00yKv7W — Apple TV (@AppleTV) February 20, 2025

Quando esce Murderbot in streaming

Prodotta da Paramount Television Studios, la serie sci-fi Murdebot è composta da dieci episodi e arriva su Apple TV+ il 16 maggio 2025. Saranno subito disponibili i primi due episodi, mentre i successivi usciranno ogni venerdì fino all’11 luglio 2025.