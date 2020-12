Una porta della salute tecnologica e in grado di gestire gli ingressi nei ristoranti e nei locali pubblici rispettando le norme e le misure sanitarie anti Covid. Si tratta di Pass (Protected Access Security System), un tornello elettronico pensato per la Fase 2, che è stato concepito e sviluppato interamente in Italia dall’azienda Protom grazie alla sintesi tra Intelligenza Artificiale, sensoristica e software di monitoraggio ambientale.

Posizionamento della mascherina e controllo temperatura

La mascherina per essere efficace deve coprire completamente la bocca e il naso della persona. La telecamera integrata del tornello Pass è in grado di comprendere se la mascherina è stata indossata correttamente oppure no e quindi consentire l’accesso alle persone.

All’ingresso dei ristoranti e di molti locali pubblici viene misurata la temperatura corporea che non deve superare i 37,5°. Grazie ai sensori di Pass sarà oggi possibile farlo fare al tornello anti Covid il quale agirà di conseguenza per abilitare o meno il passaggio.

Distanziamento e controllo accessi

Il distanziamento sociale e il controllo dell’affollamento degli ambienti è un altro tema molto delicato per evitare il diffondersi dell’epidemia. I Dpcm emanati dal Governo stabiliscono quali devono essere le presenze consentite all’interno del locale. Il tornello anti Covid fa di più ed è in grado di garantire sempre una presenza entro i limiti consentiti e sicuri basandosi sia sulle dimensioni che sul sistema di areazione del locale.

Sanificazione

Inserendo le mani all’interno di un box incluso in Pass, viene erogato automaticamente il disinfettante per mani, obbligatorio in ogni locale pubblico. Viene inoltre attivata dal tornello la sanificazione automatica delle scarpe mediante esposizione a raggi UV-C.

Dove verrà utilizzato Pass, il tornello anti Covid

Pass potrà essere utilizzato posizionato all’ingresso di negozi, ristoranti, uffici e luoghi istituzionali per rispettare gli obblighi imposti dal Governo, per garantire la sicurezza dei clienti e per contribuire contrastare attivamente la circolazione del Coronavirus.

I materiali che compongono questo tornello anti Covid permettono di posizionarlo anche all’esterno. Inoltre, la batteria ricaricabile e le ruote integrate rendono Pass uno strumento facile da trasportare e spostare. La tecnologia smart inoltre invia alert automatici quando il disinfettante o la batteria stanno per esaurirsi.