Peaky Blinders, c'è una nuova aggiunta al cast del film Netflix

Fonte foto: Robert Viglasky/Netflix

Il boss di Birmingham sta davvero tornando. È ormai imminente l’inizio della produzione del film Peaky Blinders in cui Cillian Murphy riprenderà il ruolo di Tommy Shelby. Realizzato in collaborazione BBC Film per Netflix, il film sarà un sequel della serie tv omonima uscita sulla stessa piattaforma di streaming tra il 2013 e il 2022 per un totale di sei stagioni. Mentre il cast si allarga timidamente, ecco cosa sappiamo di questo nuovo progetto fino ad ora.

Film Peaky Blinders, le aggiunte al cast

Cillian Murphy, recentemente acclamato per il suo ruolo in Oppenheimer, è stato per qualche tempo il solo interprete confermato del film di Peaky Blinders. Ma il cast si è già arricchito di due nomi eccellenti.

Il primo è quello di Rebecca Ferguson, nota soprattutto per Dune e Mission Impossible. Il secondo, ed è questa la notizia più recente, è invece quello di Barry Keoghan, visto tra gli altri in Saltburn e The Banshees of Inisherin.

🚨NEWS🚨 Barry Keoghan si è unito al cast del film di Peaky Blinders, insieme a Cillian Murphy e Rebecca Ferguson! pic.twitter.com/hmumiLgOIb — Netflix Italia (@NetflixIT) August 29, 2024

Sul progetto del film sono già al lavoro Steven Knight e Tom Harper, ovvero rispettivamente il creatore e il regista della serie tv britannica di grande successo. «Quando ho diretto per la prima volta Peaky Blinders più di dieci anni fa, non sapevamo cosa sarebbe diventata la serie, ma sapevamo che c’era qualcosa di esplosivo nell’alchimia tra il cast e la sceneggiatura», ha detto a Netflix Harper.

«Peaky è sempre stata la storia di una famiglia, quindi è molto emozionante essere di nuovo insieme a Steve e Cillian per portare il film al pubblico attraverso Netflix», ha concluso il regista. Murphy è anche tra i produttori esecutivi.

Cosa sappiamo del film di Peaky Blinders

Come già annunciato, il film di Peaky Blinders sarà una continuazione della serie tv Netflix in sei stagioni. Ambientato a Birmingham tra il 1919 e il 1934, Peaky Blinders – Il film seguirà l’ascesa (ma anche, talvolta, le cadute) della famiglia Shelby mentre si fa strada in un mondo che sta cambiando radicalmente dal punto di vista sociale, economico e politico.

Molti dettagli della trama non sono ancora stati rivelati, ma Knight ha già anticipato che la storia sarà esplosiva. «Sono sinceramente entusiasta che questo film stia per realizzarsi», ha detto Knight a Netflix. «Sarà un capitolo esplosivo nella storia di Peaky Blinders. Senza esclusione di colpi. Pieno di Peaky Blinders in guerra».

"It seems like Tommy Shelby wasn't finished with me…" – Cillian Murphy A #PeakyBlinders film is coming to Netflix! pic.twitter.com/vxhvp6GOMo — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) June 5, 2024

Quando esce il film Peaky Blinders

Il film Peaky Blinders entrerà in produzione entro la fine del 2024. Non ci sono ancora informazioni certe sulla data di uscita su Netflix, dunque, ma potrebbe avvenire tra la seconda metà del 2025 e l’inizio del 2026.