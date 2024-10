Attentato sul volo Pan Am: di cosa parla la serie Lockerbie

La battaglia trentennale di un padre per dare giustizia alla figlia morta in uno dei peggiori disastri aerei della storia: ecco le cose da sapere e le prime foto di Lockerbie

Fonte foto: Sky

In attesa dell’uscita su Sky e in streaming su NOW, è finalmente possibile dare un primo sguardo dietro le quinte di Lockerbie – Attentato Sul Volo Pan Am. Le nuove immagini della serie tv Sky Original sono state rilasciate in questi giorni e anticipano quello che anche per gli spettatori sarà un viaggio lungo trent’anni per cercare verità e giustizia per le vittime di uno tra i più terribili disastri aerei di sempre, avvenuto nel 1988.

Il cast Lockerbie – Attentato Sul Volo Pan Am

Il cast è guidato dal vincitore del Premio Oscar, del BAFTA, del Golden Globe e del SAG Award Colin Firth, noto tra le altre cose per Il discorso del re, A Single Man e The Staircase – Una morte sospetta. È lui a interpretare il protagonista Jim Swire, padre di una delle vittime della tragedia del 1988.

Nel cast di Lockerbie – Attentato Sul Volo Pan Am c’è inoltre Catherine McCormack (già in Slow Horses, Temple, Lucan) nei panni di Jane Swire, moglie di Jim.

Co-prodotta da Carnival Films, che fa parte di Universal International Studios, e Sky Studios, la serie tv è sceneggiata dal celebre David Harrower (Blackbird e Knives in Hens). Maryam Hamidi (Vigil) ha co-scritto un episodio. La regia è principalmente del vincitore del premio BAFTA Otto Bathurst (già noto per Peaky Blinders e The Winter King). Anche Jim Loach (Save Me) ha diretto un episodio.

Tra i produttori esecutivi ci sono Gareth Neame e Nigel Marchant per Carnival Films, Sam Hoyle per Sky Studios, David Harrower, Otto Bathurst, Liz Trubridge, Jim Sheridan, Kirsten Sheridan e Oskar Slingerland.

La trama di Lockerbie – Attentato Sul Volo Pan Am

Il 21 dicembre 1988 quando il volo Pan Am 103 esplode sopra Lockerbie, cittadina scozzese, 38 minuti dopo il decollo: 259 passeggeri e tutti i membri dell’equipaggio muoiono nell’esplosione e undici residenti della cittadina perdono la vita in seguito allo schianto dei resti dell’aereo.

Tra le vittime del disastro aereo c’è anche la figlia del dottor Jim Swire (interpretato da Firth), che viene scelto per essere il portavoce delle famiglie delle vittime del Regno Unito che si uniscono per chiedere verità e giustizia.

Mettendo in discussione le sue convinzioni e alleanze di sempre, scontrandosi con divisioni politiche, attraversando i continenti e portando avanti una controversa campagna decennale, Jim Swire cercherà instancabilmente giustizia e verità per sua figlia e le altre vittime.

Il suo è un viaggio che attraversa vari continenti e lo porta nei deserti della Libia, dove incontra il colonnello Muammar Gheddafi (interpretato da Nabil Alraee), e nei Paesi Bassi, dove segue il processo del condannato Abdelbaset al-Megrahi (interpretato da Ardalan Esmaili). È un viaggio, soprattutto, che mette a repentaglio la sua stabilità, la sua vita, la sua famiglia e la sua fiducia nel sistema giudiziario.

Peacock lanza imágenes promocionales de "Lockerbie: A Search for Truth". Inspirada en una historia de la vida real, el 21 de diciembre de 1988, 259 pasajeros y miembros de la tripulación murieron cuando el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre Lockerbie, 38 minutos después del… pic.twitter.com/nQNcdP2kjh — TuSubtitulo (@TuSubtitulocom) October 14, 2024

Il libro su Lockerbie

La serie Lockerbie – Attentato Sul Volo Pan Am si basa sul libro The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice, scritto da Jim Swire insieme a Peter Biddulph. Per la scrittura della serie tv ci si è affidati anche a numerose altre fonti che ricostruiscono il disastro aereo e la successiva, lunga battaglia per avere giustizia.

Quando esce Lockerbie – Attentato Sul Volo Pan Am

Lockerbie – Attentato Sul Volo Pan Am esce in Europa prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: la data esatta non è ancora nota. Negli Stati Uniti la serie sarà distribuita su Peacock, e in questo caso il giorno del debutto è già annunciato: 2 gennaio 2025.