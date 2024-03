Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Fonte foto: ANSA Foto

Avete mai visto un pesce luna in mare aperto? Si tratta di una creatura gigantesca, che spesso raggiunge dimensioni impensabili per qualsiasi altro pesce: proprio in questi giorni ne è stato individuato un esemplare ormai morto, spiaggiato nei pressi di Cesenatico. A sorprendere, è decisamente il suo peso e la grandezza mostrata nelle foto rapidamente diffuse sul web. Ma, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, questo ritrovamento non è un avvenimento raro.

Il pesce luna gigantesco trovato a Cesenatico

Nei giorni scorsi, a Cesenatico è stato rinvenuto un pesce luna gigantesco: l’esemplare era spiaggiato presso il lido di Valverde, una delle splendide località balneari della Riviera Romagnola. L’avvistamento ha ovviamente suscitato grande curiosità e le foto della creatura enorme ha fatto velocemente il giro del web. Il sindaco Matteo Gozzoli, d’altra parte, è stato il primo a condividere la notizia del ritrovamento sul suo profilo Facebook, corredando l’annuncio con alcune immagini sensazionali. A rendere speciale l’evento è senza dubbio la maestosità di questo pesce.

L’esemplare misura infatti 2,70 metri di lunghezza e pesa una tonnellata: è stato necessario l’impegno congiunto di tecnici comunali, volontari del Radio Soccorso Cesenatico, addetti del Centro Sub Roberto Zocca e operatori dell’associazione Amici Animali di Ravenna per riuscire a portare a riva la creatura. Sulle cause di morte non è ancora stata fatta chiarezza, ma ci sono diverse ipotesi. È possibile che si sia trattato di un impatto violento con un’imbarcazione, di un incidente dovuto alle recenti mareggiate o di una contaminazione da metalli pesanti, come il mercurio.

Tuttavia, è più probabile che il pesce luna sia semplicemente morto di vecchiaia. L’animale non presentava alcuna ferita visibile, né segni di malattia o deperimento. Considerate anche le sue gigantesche dimensioni, è facile pensare che la sua sia stata una morte del tutto naturale. Gli esperti hanno comunque effettuato dei prelievi dal corpo della creatura, per condurre analisi più specifiche. Ma come è possibile che un animale del genere sia arrivato nell’Adriatico e si sia spiaggiato nei pressi di Cesenatico? Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, è un evento che si verifica abbastanza frequentemente.

Cosa sappiamo sul pesce luna

Il pesce luna (Mola mola) è un gigantesco pesce osseo: è considerato il più grande e uno tra i più pesanti tra le specie ittiche. Sebbene gli adulti siano in media tra i 200 e i 400 kg, alcuni esemplari superano addirittura le due tonnellate. Questa creatura ha un ampio areale, colonizzando le acque tropicali, temperate e fredde dell’oceano Atlantico e di quello Pacifico. Inoltre è presente nel Mediterraneo e, periodicamente, anche nel tratto dell’Adriatico. Queste regioni sono infatti ricche di plancton, di cui il pesce si ciba abitualmente.

Non è quindi raro avvistare anche in Italia il pesce luna: appena qualche giorno prima del ritrovamento di Cesenatico, ne è stato individuato uno anche presso il lido di Venezia, un esemplare di poco più di una tonnellata di peso. Gli esperti rivelano di fare attenzione unicamente alle sue carni, perché si tratta di un pesce velenoso. Contiene infatti una tossina simile a quella del pesce palla, notoriamente conosciuta come una delle più pericolose al mondo.