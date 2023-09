Fonte foto: 123RF

Una danza tra le acque della Baia di Ieranto, nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. È così che un pesce luna ha fatto capolino nei pressi di Sorrento qualche settimana fa, rendendosi protagonista di un avvistamento piuttosto raro in quella zona. Era il 2021 quando ne fu registrato uno simile, ma stavolta c’è qualcosa di magico. Perché le immagini catturate dal biologo marino Fabio Russo rappresentano la pura poesia di una natura che con dolcezza si appropria dei nostri mari.

Avvistato un pesce luna nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella

Un avvistamento raro, se si considera la zona in cui si è verificato e la vicinanza ai fortunati spettatori. Dopo l’incontro speciale avvenuto nel 2021, nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella si erano quasi perdute le tracce del pesce luna (Mola Mola) ma, come confermano le nuove immagini prodotte dal biologo marino Fabio Russo durante un’immersione nella Baia di Ieranto, lo scorso 5 luglio, questa creatura tanto particolare e per certi versi “inquietante” non si è mai allontanata.

Russo ha raccontato a Kodami: “La baia è chiusa alla navigazione a motore, perché fa parte dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, noi ci trovavamo lì perché con il Punta Campanella Diving Sorrento abbiamo il permesso di accedere per portare gli ‘snorkelisti’ in escursione. Una volta entrati, mentre stavamo raggiungendo il centro della baia, Vittoria, il comandante del gommone, ha avvistato il pesce luna sulla superficie”.

Il biologo marino ha aggiunto poi qualche dettaglio in più in merito a questo incontro inaspettato, spiegando di esser sceso in mare con la sua GoPro e di essere riuscito ad avvicinarsi moltissimo all’esemplare in questione. Un pesce luna che, a suo dire, era certamente un adulto nonché il più grande tra quelli avvistati in questo 2022 nei mari italiani.

Pesce luna, il gigante osseo dall’aspetto unico

Quante volte avrete letto o sentito dire a qualcuno, in modo piuttosto allarmato, di aver visto la pinna di uno squalo durante una tranquilla giornata di mare? Segnalazioni simili sono in costante aumento, creando spesso un panico ingiustificato. Perché in verità, nella gran parte dei casi, più che di squali si tratta proprio di esemplari di pesce luna, ormai piuttosto comuni nel Mediterraneo.

Il Mola Mola è un pesce osseo, il più grande e pesante tra le circa 29.000 specie conosciute, che può raggiungere i 3 metri di lunghezza e ben 2 tonnellate di peso, con un aspetto a dir poco peculiare. Quando si avvicina alla superficie del mare per “prendere il sole” – comportamento che gli è valso il soprannome di sunfish, in inglese – si nota il corpo piatto e largo di forma ovoidale ma soprattutto si notano le due grandi pinne che agita. Ecco da dove nasce l’equivoco dello squalo.

L’avvistamento in Campania è da considerarsi raro perché il pesce luna tendenzialmente vive lontano dalle coste e, sebbene la popolazione nel Mediterraneo sia in costante aumento, riuscire a vederne un esemplare a distanza così ridotta è certamente un evento che merita attenzione. Il Mola Mola è assolutamente innocuo, nonostante l’aspetto per certi versi inquietante che potrebbe destare preoccupazione, perciò niente paura: se vi capita di incontrarne uno, magari potreste essere i fortunati spettatori della soave danza del pesce luna.