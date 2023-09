Philips, friggitrice a prezzo stracciato: doppio sconto imperdibile

Fonte foto: Philips

Cucinare in maniera sana, in pochissimo tempo e senza troppi grattacapi. Le friggitrici ad aria sono diventate in pochissimo tempo un vero e proprio must have nella cucina di milioni di italiani, facilitando in maniera incredibile la vita tra i fornelli.

La friggitrice Philips Essential Airfryer ne è un esempio lampante. Capiente, versatile e completa, può preparare pietanze per il pranzo o la cena per tutta la famiglia in una manciata di minuti, consumando poca corrente e richiedendo una quantità minima di olio. Un provetto "sous chef" grazie al quale potrete preparare dei manicaretti anche quando andate di fretta e non avete molto tempo a disposizione. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la pagherete pochissimo: il doppio sconto fa infatti scendere il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon.

Philips Essential Airfryer scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotata di un capiente cestello da 4,1 litri, la Philips Essential Airfryer è più che sufficiente per preparare pranzi, cene e spuntini per la vostr afamiglia o il vostro gruppo di amici. Vi basteranno una manciata di minuti per preparare patatine fritte, supplì, alette di pollo (ma anche pollo arrosto) e ogni altra pietanza che vi verrà in mente. La friggitrice ad aria del produttore olandese oggi tra le offerte top di Amazon permette infatti di friggere, grigliare, arrostire e riscaldare a seconda delle necessità.

Il segreto di questa versatilità sta nella tecnologia Rapid Air, che garantisce una circolazione a 360° dell’aria calda all’interno del cestello, per una cottura sempre ottimale. Questo sistema, infatti, consente di cuocere in meno tempo ogni tipo di pietanza. I piatti saranno ugualmente gustosi, con una crosticina croccante all’esterno e morbide all’interno.

Controllarne le funzionalità, poi, è più intuitivo che mai. La Philips Essential Airfryer è infatti dotata di un pannello di controllo basato su due manopole: la prima permette di impostare la durata, la seconda di regolare la temperatura. Nella parte alta, invece, troverai il selettore per le varie modalità di cottura: a seconda dell’ingrediente da cuocere, avrai sempre un programma di cottura pronto a correre in tuo soccorso.

E grazie all’app NutriU, poi, non dovrete faticare troppo per trovare sempre ricette nuove da preparare. Il ricettario digitale di Philips mette a disposizione centinaia di ricette da preparare in ogni momento, con spiegazioni passo passo e consigli per ottenere sempre risultati ottimali.

Friggitrice top a prezzo mini: sconto e offerta Amazon

Comprare la Philips Essential AirFryer è più conveniente che mai. La friggitrice ad aria del produttore olandese è infatti "protagonista" di una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Allo sconto fisso del 27% si somma un coupon del valore di 15 euro (da attivare prima di aggiungere il prodotto al carrello).

Questo doppio sconto fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi di sempre su Amazon: la Philips Essential Airfryer costa poco più di 80 euro.

