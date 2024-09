Philips, doppio sconto e prezzo in picchiata per la friggitrice ad aria

Fonte foto: Amazon

È una delle migliori offerte della settimana e farsela scappare sarebbe un gravissimo errore. Parliamo della friggitrice ad aria Philips Airfryer Series L, uno dei modelli più acquistati di questi ultimi mesi e che oggi sta andando letteralmente a ruba. Il merito è della promo con doppio sconto disponibile su Amazon: oltre allo sconto del 49% presente in pagina puoi applicare un ulteriore coupon che ti fa risparmiare altri 15 euro. Sommando i due sconti la paghi molto meno della metà e risparmi esattamente 100 euro sul prezzo di listino. Un prezzo veramente mini per uno degli elettrodomestici per la cucina più desiderati di questi ultimi anni.

Questo modello Philips ha tutto quello che cerchi in una friggitrice ad aria. Un cestello capiente che permette di cucinare tante pietanze differenti per 3-4 persone, ben 13 modalità di cottura differenti (dalle classiche patate al forno, fino alle verdure grigliate e ai dolci) e tecnologie avanzate che permettono di cucinare in pochissimo tempo tante pietanze differenti. Inoltre, puoi anche consultare l’app HomeID per scegliere tra tantissime ricette differenti. Approfittane subito: come tutte le app con buono sconto potrebbe terminare da un momento all’altro.

Philips Airfryer Series L

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Philips Airfryer Series L: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo speciale per la friggitrice ad aria Philips. Grazie alla promo Amazon il prezzo scende a soli 74,99 euro, con un risparmio netto di 100 euro sul prezzo di listino. Il prezzo finale si compone di uno sconto fisso del 49% a cui aggiungere un coupon del valore di 15 euro presente in pagina. Lo sconto totale si aggira sul 60%. La friggitrice ad aria Philips è già disponibile per essere spedita e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testarla fino a fondo.

Philips Airfryer Series L

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Series L: le funzionalità

Non una semplice friggitrice ad aria. Questo elettrodomestico per la cucina Philips offre tantissime funzionalità differenti che ti permettono di cucinare un numero di piatti sterminato e di risparmiare anche tempo e denaro.

La friggitrice ad aria ha in totale 13 differenti funzioni per la cottura: si va dai classici prodotti da forno come le patate, fino alla carne alla griglia o il pollo arrosto. Ma non solo: con questo elettrodomestico puoi anche essiccare il cibo, tostarlo o utilizzare l’utilissima funzione di decongelamento. Come detto, la Philips Airfryer Series L permette anche di risparmiare sulla bolletta della corrente. La tecnologia Rapid Air distribuisce l’aria in modo efficiente e permette di risparmiare tempo sulla cottura del cibo. Non solo: utilizzi anche meno olio e prepari cibi più sani con fino al 90% di grassi in meno.

Acquistando la friggitrice ad aria di Philips hai accesso anche all’app HomeID con tante ricette basate sui tuoi gusti. Ogni sera puoi sbizzarrirti con un piatto differente e soprattutto sano. Infine, le parti amovibili dell’elettrodomestico possono anche essere lavate in lavastoviglie, con un grande risparmio di tempo e di acqua. Perfetta per una famiglia di 3-4 persone.

Philips Airfryer Series L