Amazon, la friggitrice ad aria Philips a prezzo stracciato: occasione per tutti

Fonte foto: Amazon

La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico per la cucina che più di tutti ha cambiato le nostre abitudini in questi ultimi anni. Averla sulla penisola o sulla mensola della cucina non è solamente uno status, ma un vero bisogno. Semplifica tante operazioni che prima necessitavano anche più di un’ora per essere portate a termine, mentre grazie alla friggitrice ad aria in meno di mezzora hai un pasto completo da mettere in tavola, anche per tre-quattro persone. E tra le tante friggitrici ad aria che troviamo in offerta ogni giorno, ce ne è una che ha catturato la nostra attenzione.

Si tratta della Philips Airfryer 3000 Serie L, friggitrice che trovi su Amazon con un super sconto del 54% che fa scendere il prezzo a meno di 80 euro e ti permette di fare un super affare. Non esageriamo nel dire che si tratta di una delle migliori promo per la tua cucina che puoi trovare oggi sul sito di e-commerce. Friggitrice molto versatile che ti permette di preparare un po’ di tutto, dalle classiche patatine al forno fino alla carne e alle verdure grigliate. Il tutto utilizzando pochissimo olio.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 è disponibile con uno sconto del 54% che fa crollare il prezzo a soli 79,90 euro. Un prezzo veramente speciale e che non devi farti scappare per nessun motivo. Costa meno della metà e riesci a risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

Philips Airfryer 3000: la scheda tecnica

Funzionale e versatile: basterebbero questi due aggettivi per descrivere la friggitrice ad aria della Philips. In realtà c’è molto altro da raccontare, il che fa capire la bontà dell’elettrodomestico per la cucina.

Partiamo da una delle caratteristiche più interessante. La friggitrice ad aria offre ben sette programmi pre-impostati che velocizzano la cottura oppure lo scongelamento degli alimenti. Ad esempio, tra i programmi trovi carne, pesce, torte, verdure alla griglia, cosce di pollo e le classiche patatine fritte. Le funzioni di cottura, invece, sono ben tredici: frittura, cottura al forno, cottura alla griglia, essiccamento, tostatura, solo per citarne alcune. Tutto questo lo puoi impostare tramite il comodo touchscreen presente nella parte frontale.

Altra caratteristica che la contraddistingue sono i tempi ridotti per la cottura, grazie alla tecnologia Philips che permette di riscaldare in poco tempo il cestello dove vengono riposti i cibi. Puoi anche cucinare in modo molto più sano, con fino al 90% di grassi in meno.

Se ami sperimentare nuove cotture o nuovi cibi, hai l’accesso all’app HomeID che ti mette a disposizione un ricettario molto ampio e con tante proposte differenti. Dai sfogo alla tua creatività in cucina.

