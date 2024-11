Sconto mai visto prima per la friggitrice ad aria Philips: è da comprare subito

Fonte foto: Philips

La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico che più di tutti ha saputo conquistare il cuore delle italiane e degli italiani negli ultimi anni. Un forno elettrico ventilato super compatto che ha rivoluzionato le abitudini di molte famiglie, semplificando e rendendo più veloce la cottura di tantissimi alimenti. Uno dei pregi della friggitrice ad aria è la possibilità di utilizzare molto meno olio per la cottura di patatine, fettine panate e dolci (solo per fare alcuni esempi) rendendoli anche più salutari.

Per questo motivo, se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria da poggiare sulla vostra cucina, non dovete farvi scappare questa offerta. Da oggi su Amazon è disponibile la friggitrice ad aria Philips Airfryer XL Essential in promo con uno sconto 41% e la paghi quasi la metà, risparmiando ben 70 euro sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero. Una promo da non farsi sfuggire per una friggitrice completa e con ben 7 programmi pre-impostati.

Ecco una promo da non farsi sfuggire. Su Amazon trovi la friggitrice ad aria Philipsm Airfryer XL Essential a un prezzo di 99,99 euro con uno sconto del 41% su quello consigliato. Si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate da 20 euro al mese. Molto meno di un caffè al giorno. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 31 gennaio 2025. Questo vuol dire che la puoi già acquistare oggi in vista dei regali di Natale.

Philips Airfryer XL Essential: le caratteristiche tecniche

Facile da pulire visto che le parti sono facilmente estraibili, è anche piuttosto semplice da utilizzare grazie al display touch intuitivo posto frontalmente, tramite il quale è possibile impostare fino a 7 programmi di cottura, accenderlo/spegnerlo, impostare la connessione Wi-Fi, attivare la tecnologia Rapid Air, monitorare le ricette che stiamo eseguendo, e molto altro. Il colore giallo ambra della scritta permette un utilizzo anche al buio. Comoda anche la maniglia frontale, piuttosto grande e quindi agevole da impugnare per estrarre il cestello.

La friggitrice ad aria Philips Airfryer XL Essential ti consentirà di realizzare piatti sani e gustosi; il tutto con fino al 90% di grassi in meno. Tante le operazioni che potrai eseguire: friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare, perfino semplicemente riscaldare. Un autentico "tutto fare in cucina". Dai sfogo alla tua fantasia in cucina, grazie alla app HomeID dove troverai tantissime ricette disponibili. Prima abbiamo accennato alla tecnologia Rapid Air, ma di cosa si tratta? Dell’esclusivo design a "stella marina" che crea una circolazione ottimale dell’aria calda; potrai così cucinare cibi croccanti fuori ma teneri dentro, sempre in modo sano.

