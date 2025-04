Philips, la friggitrice ad aria a prezzo stracciato: costa la metà

Fonte foto: Amazon

Quale è l’elettrodomestico che in questi ultimi anni è diventato una presenza fissa in cucina? La risposta corretta non può che essere la friggitrice ad aria. Da quando questo piccolo elettrodomestico ha fatto il suo debutto sul mercato, è stato un crescendo di "popolarità", fino a diventare la vera regina della cucina. Il successo è stato dirompente e il merito è del prezzo alla portata di tutti e delle tante funzionalità offerte. Un elettrodomestico versatile con il quale non puoi solamente cuocere le classiche patatine fritte, ma che ti permette anche arrostire, grigliare carne e verdure oppure semplicemente di riscaldare del cibo. Se stavate cercando una friggitrice ad aria a buon prezzo, abbiamo l’offerta che fa per te.

Da oggi, infatti, è disponibile la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 da 4.1 litri in promo con uno sconto del 47% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 70 euro su quello di listino. La paghi praticamente la metà e approfitti di una super occasione. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che non trovi su altri siti di e-commerce. Si tratta di una friggitrice ad aria completa e perfetta per una famiglia di 3-4 persone. A questo prezzo è da comprare subito.

Friggitrice ad aria Philips: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per la friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Su Amazon è disponibile a 79,99 euro, con uno sconto di ben il 47% rispetto a quello di listino. La paghi praticamente la metà e approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Un’occasione speciale per Pasqua da non farsi assolutamente scappare. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 16 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandola oggi la ricevi a casa direttamente dopo Pasqua, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo. Così puoi testarla a fondo e scoprire tutte le funzionalità di questa ottima friggitrice ad aria Philips.

Friggitrice ad aria Philips: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Philips Airfryer 5000 è l’elettrodomestico per la cucina perfetto per te. Si tratta di una friggitrice in grado di fare un po’ di tutto e che puoi anche controllare da remoto tramite l’app HomeID dello smartphone associando un programma o una ricetta da monitorare. In questo modo, quando torni a casa, hai già tutto pronto e l’unico "problema" sarà preparare la tavola.

La friggitrice ad aria della Philips è dotata di ben 13 funzionalità di cottura: oltre alla classica frittura, puoi cuocere al forno, grigliare, arrostire, riscaldare, rosolare, tostare e decongelare tantissimi cibi differenti. Un elettrodomestico versatile ed essenziale. Inoltre, grazie alla tecnologia Rapid Air la cottura è perfetta, con cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno, utilizzando pochissimo olio.

Puoi scegliere la tua modalità di cottura preferita direttamente tramite la console dei comandi presente sulla parte frontale della friggitrice. Il cestello ha una capienza di 4.1 litri che permette di cucinare cibo per 3-4 persone. La Philips Airfryer Serie 5000 è anche facile da pulire: tutte le parti amovibili possono essere messe in lavastoviglie. Chiudiamo con un’info utile: hai accesso anche all’app NutriU dove trovi centinaia di ricette degli chef più famosi al mondo.

