Philips presenta la nuova macchina per caffè Serie 5500 LatteGo

La Philips Serie 5500 LatteGo è la macchina da caffè automatica di Philips, un prodotto dal look moderno e dalle funzionalità smart pensate per gli amanti del caffè

Philips ha presentato ufficialmente la nuovissima macchina per il caffè Serie 5500 LatteGo, un prodotto di fascia altissima sviluppato appositamente per gli amanti del caffè che, anche quando sono a casa, vogliono una qualità e un gusto come quello del proprio bar di fiducia.

Parliamo di un dispositivo hi-tech, con al suo interno il meglio della tecnologia di Philips, che prova a rinnovare il settore del food & beverage domestico, mettendo al centro di tutto i consumatori e il loro gusto personale in materia di caffè. Non manca nemmeno un design moderno che si adatta perfettamente a ogni abitazione.

Philips Serie 5500 LatteGo: scheda tecnica

La macchina per il caffè Philips Serie 5500 LatteGo ha una pompa con pressione di 15 bar e permette all’utente di scegliere tra 20 bevande disponili a base di latte o di caffè, calde o fredde, e 12 diverse macinature dei chicchi, per trovare quella più adatta al proprio gusto personale. Il tutto in un dispositivo non molto ingombrante: 24,6×37,1×43,3 centimetri. Ecco l’elenco delle bevande che è possibile preparare con questo dispositivo, in modo del tutto automatico:

espresso

caffè

americano

cappuccino

latte macchiato

caffè ghiacciato

latte ghiacciato macchiato

caffé crema

caffé latte

caffè in tazza da viaggio

espresso lungo

ristretto

flat white

café au lait

americano ghiacciato

caffé crema ghiacciata

cappuccino ghiacciato

café au lait ghiacciato

caffé latte ghiacciato

espresso ghiacciato

Molte le funzioni a bordo, tra queste l’opzione QuickStart sviluppata per abbattere i tempi di attesa per l’utilizzo della macchina e la SilentBrew, che abbatte di circa il 40% il rumore prodotto dall’utilizzo. Grazie a questo, il dispositivo ha ricevuto anche la certificazione Quiet Mark, che identifica i prodotti più silenziosi tra le diverse categorie, inclusi gli elettrodomestici.

Aroma Extract, invece, consente alla macchina di autoregolarsi valutando il giusto equilibrio tra temperatura e aroma, mantenendo l’acqua tra i 90° e i 98° C. E per gli amanti del caffè dal sapore deciso, c’è la funzione Extra Shot compatibile con buona parte delle ricette disponibili.

Ma la vera particolarità della macchina da caffè Philips è il sistema LatteGo, che miscela aria e latte per ottenere una schiuma simile a quella del bar, da usare per il cappuccino o per macchiare il caffè.

L’utente può selezionare la propria ricetta preferita utilizzando il display touch frontale, che consente anche di regolare l’intensità del caffè, lo spessore della macinatura, il volume del latte e la temperatura.

Per semplificare ulteriormente l’utilizzo in famiglia si possono creare quattro profili utente (e uno per gli ospiti) così da memorizzare le proprie impostazioni preferite senza dover ogni volta riconfigurare la macchina.

Per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione del dispositivo, il sistema LatteGo è composto di due sole parti, che possono essere lavate in lavastoviglie o sotto acqua corrente. All’interno del serbatoio dell’acqua, invece, è presente il filtro AquaClean che garantisce un utilizzo fino a 5 mila tazze senza il bisogno di effettuare la decalcificazione.

Infine, utilizzando l’applicazione HomeID è possibile trovare tanti spunti interessanti per il proprio caffè e su come utilizzare al meglio la macchina.

Philips Serie 5500 LatteGo: prezzo e disponibilità

La nuovissima Macchina per il caffè Philips Serie 5500 LatteGo può essere già acquistata sul sito ufficiale di Philips al prezzo suggerito di 699,99 euro.