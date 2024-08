Prezzo stracciato per la macchina caffè espresso Philips: va comprata ora

Bevi il caffè esattamente come piace a te anche in casa. La macchina espresso del produttore olandese è perfetta per accontentare ogni tuo desiderio. E oggi la paghi pochissimo.

Fonte foto: Philips

Chi l’ha detto che l’alta tecnologia deve essere impiegata solo in operazioni complesse lontane dalla vita di tutti i giorni? Spesso e volentieri, infatti, le soluzioni tecnologiche più avanzate possono esserci di grande aiuto anche nella quotidianità.

La macchina caffè espresso Philips Series 2200 ne è un esempio lampante. Questo piccolo elettrodomesti sfrutta infatti diverse tecnologie di ultima generazione per estrarre un caffè intenso e profumato come quello del tuo bar preferito. Puoi inoltre personalizzare ogni singolo passaggio della preparazione del caffè, per poter bere una bevanda che si avvicini il più possibile ai propri gusti personali. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, questo piccolo capolavoro di tecnica e ingegneria è più conveniente che mai: prezzo stracciato e centinaia di euro risparmiate.

Sconto esagerato per la macchina espresso Philips: offerta e prezzo finale

Un’offerta eccezionale, quella disponibile oggi su Amazon per la macchina espresso dello storico marchio olandese: è al prezzo più basso del web e risparmi centinaia di euro.

La Philips Series 2200 può essere acquistata con uno sconto del 41% rispetto al listino. Comprandola adesso la paghi 300,91 euro contro i 509,99 euro del prezzo consigliato dal produttore stesso. I conti sono semplicissimi, in questo caso: la macchina caffè espresso automatica costa 210 euro in meno. La puoi anche pagare in 5 rate da 60,20 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un vero e proprio affare, se sei un amante del buon caffè.

Philips Series 2200 macchina espresso automatica: caratteristiche tecniche e funzionalità

Come abbiamo detto, la Philips Series 2200 è un concentrato di tecnologia a servizio del tuo caffè (ma non solo) e della tua colazione. Questa macchina caffè espresso automatica, infatti, consente di preparare caffè a regola d’arte in ogni momento della giornata. E con un elevatissimo livello di personalizzazione.

Dotata di macinacaffè ceramico con diversi livelli di granulosità, la Philips Series 2200 ti permette di utilizzare la miscela di caffè in grani che preferisci. Non dovrai così affidarti a capsule o cialde difficili dai nomi più disparati e difficili da smaltire.

Dal pannello di controllo posto nella parte alta potrai poi scegliere l’intensità e la lunghezza preferita. Dulcis in fundo, puoi scegliere l’estrazione in tazza singola o tazza doppia e nel giro di una manciata di secondi potrai gustare il caffè esattamente come piace a te.

Gli amanti del cappuccino, del caffè macchiato e del caffelatte non potranno non apprezzare il montalatte manuale classico, grazie al quale scaldare istantaneamente il latte e preparare una crema di latte densa e schiumosa come quella del bar. Non solo: l’acqua calda del pannarello può essere utilizzata anche per bere nel giro di pochissimi secondi delle ottime tisane, infusi o te ogni volta che vorrai.

