Philips, questo è l’aspirapolvere da comprare oggi: prezzo stupefacente

Dimenticatevi gli aspirapolveri grandi e ingombranti disponibili sul mercato fino a 4-5 anni fa. La tecnologia ha fatto dei passi da gigante anche in questo settore e oramai sul mercato si trovano scope elettriche senza fili che occupano poco spazio e che sono anche molto versatili. Come ad esempio questa Philips SpeedPro Aqua, protagonista di una super offerta su Amazon. Si tratta di un modello che oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento grazie alla speciale spazzola e allo speciale sistema che, mentre raccoglie lo sporco, rilascia un po’ di acqua per igienizzare il pavimento e rimuovere fino al 99% di batteri. Un sistema unico, ma che rende questa scopa elettrica utilissima nella vita di tutti i giorni.

Come detto, oggi la trovi in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 49% che ti fa risparmiare quasi 250 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una delle migliori offerte che puoi trovare su internet per un aspirapolvere con queste caratteristiche e funzionalità. Non lasciartela scappare.

Philips SpeedPro Aqua: prezzo, offerta e sconto

Partiamo dall’elemento più importante: il prezzo. Oggi trovi la scopa elettrica Philips SpeedPro Aqua in promo con uno sconto del 49% che fa scendere il prezzo a soli 249,99 euro. La paghi praticamente la metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 50 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità dell’elettrodomestico per la pulizia è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, come prevedono le regole Amazon per questa tipologia di prodotto.

Philisp SpeedPro: le caratteristiche tecniche

Aspirapolvere e lavapavimenti senza fili con un’autonomia fino a 50 minuti, così avrai tutto il tempo di pulire casa in modo approfondito, e senza un cavo che ti limiti i movimenti. Il tutto, con straordinaria efficacia, visto che cattura il 98% di polvere e sporco anche nei punti più difficili. Anche perché è dotato di luci a LED nella spazzola che rivelano la polvere nascosta negli angoli più bui. Lo sporco non potrà nascondersi.

L’elettrodomestico igienizza in modo efficacia casa, rimuovendo fino al 99% di batteri in una sola passata. Con la funzione AquaBoost, pulisce lo sporco ostinato in modo rapido ed efficiente. Nella confezione troverai tutta l’attrezzatura necessaria per pulire efficacemente e velocemente casa: l’aspirapolvere lavapavimenti, un panno, la spazzola a 180°, la bocchetta a lancia per gli angoli più difficili, la spazzola mini turbo per lo sporco più ostinato, il supporto da parete per appenderlo comodamente al muro in funzione salva spazio, il serbatoio per l’acqua, l’alimentatore e un comodo filtro facilmente lavabile.

