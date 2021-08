Il phon compatto da viaggio con tecnologia speciale a ioni negativi

Sono milioni gli italiani che, in queste ore, sono in ferie o stanno chiudendo la valigia per andarci. Una valigia dove, di solito, non manca mai un phon per capelli, ma che sia compatto per non rubare spazio al tablet, ai caricabatteria e anche al laptop se non tutti i membri della famiglia potranno evitare di lavorare.

Anche se molto spesso vengono usati solo in viaggio, perché sono molto leggeri, i phon compatti si sono ritagliati una nicchia di mercato importante, che ha spinto i produttori a implementare anche su questi modelli le tecnologie avanzate già presenti sui phon classici di gamma superiore. Tecnologie che, a loro volta, fino a qualche anno fa erano appannaggio degli asciugacapelli professionali per parrucchieri. Ma la tecnologia, si sa, va veloce e costa sempre di meno e questo porta a piccoli miracoli, come la possibilità di comprare un asciugacapelli da viaggio di elevata potenza, a ioni negativi per meno di 30 euro.

Phon per capelli ionico da 2100W: come funziona

Il modello in questione, nonostante il prezzo irrisorio, è a tutti gli effetti un phon da viaggio di alta qualità: ottimi materiali, bel design, cavo elettrico lungo ben due metri e robusto. Il tutto per un peso di poco più di 600 grammi.

Ottima la potenza, pari a 2.100 Watt ed estremamente utile la possibilità di farlo lavorare non a potenza costante ma a temperatura costante: 57 gradi centigradi, abbastanza per asciugare in fretta i capelli, non abbastanza per bruciarli (importantissimo per asciugare i capelli dei bambini).

In più si tratta di un asciugacapelli ionico, e ciò vuol dire che l’acqua che bagna i capelli non viene semplicemente fatta evaporare: le molecole vengono scisse dagli ioni negativi e questo, nella pratica, vuol dire che la disidratazione del capello è nettamente inferiore rispetto a quella derivante da una asciugatura classica.

La tecnologia ionica si è infatti ormai affermata perché è quella che permette una cura del capello (sia esso liscio che riccio) migliore. Solo che un tempo era appannaggio dei prodotti più costosi, oggi no.

Phon per capelli ionico da 2100W: quanto costa

Questo asciugacapelli Ionico da 2100W è tra i più venduti su Amazon, per tre motivi: le ottime caratteristiche tecniche, le ottime recensioni degli utenti che lo hanno acquistato e l’ottimo prezzo al quale viene venduto.

Per comprarlo, infatti, bastano solo 29,99 euro.

