Il Google Pixel 9a è in offerta su Amazon e diventa, sempre di più, la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un mid-range compatto in grado di garantire prestazioni elevate e un supporto software al top.

Il modello in questione è ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro, scegliendo la versione da 128 GB. In sconto c’è anche la variante da 256 GB che viene proposta a 100 euro in più.

Entrambe le versioni del Pixel 9a sono vendute e spedite da Amazon, con possibilità di acquisto in 5 rate mensili per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateizzati.

Google Pixel 9a: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Google Pixel 9a comprende il SoC Google Tensor G4, lo stesso utilizzato anche dagli altri modelli (ben più costosi) della gamma Pixel 9. Il chip è in grado di offrire ottime prestazioni per la fascia di prezzo.

Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage. Lo smartphone può contare su una batteria da 5.100 mAh, con anche il supporto alla ricarica wireless.

Uno dei punti di forza del modello è il display: il Pixel 9a, infatti, propone un display compatto con pannello P-OLED da 6,3 pollici, con risoluzioe Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con possibilità di sfruttare ben 7 major update (lo smartphone è già aggiornabile ad Android 16, nuova versione del sistema operativo ora in fase di distribuzione).

Tra le specifiche tecniche troviamo anche la possibilità di utilizzare le eSIM e la certificazione IP68 oltre a un sensore di impronte sotto al display e al chip NFC per i pagamenti con lo smartphone.

Google Pixel 9a: l’offerta di Amazon

Il Google Pixel 9a è in offerta su Amazon. Gli utenti interessati all’acquisto dello smartphone possono scegliere tra le seguenti versioni:

128 GB disponibile a 499 euro

disponibile a 256 GB disponibile a 599 euro

Entrambe le versioni sono vendute e spedite da Amazon, con possibilità di pagamento anche in 5 rate mensili.

