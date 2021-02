A pochi mesi dai rispettivi lanci, è tempo dei primi bilanci per PlayStation 5 e Xbox Series X. Arrivate sul mercato entrambe nel mese di novembre 2020, le due console next-gen prodotte rispettivamente da Sony e Microsoft si sono accaparrate come ogni anno le fette più importanti del mercato del gaming. Ma quale delle due avrà venduto di più?

Di sicuro, sulle vendite di entrambe le console ha pesato – e non poco – l’effetto della pandemia di coronavirus che ha colpito tutto il pianeta. Scorte spesso carenti dovuti a problemi di produzione e tempi di attesa dilatati hanno messo il carico su una situazione già particolarmente complessa. A pesare, poi, ci sono state poi anche le vendite effettuate principalmente attraverso i canali web, sia in fase di prevendita che dopo la data di lancio. E poi niente code dalla notte precedente al lancio sul mercato, come avevamo imparato a vedere negli anni precedenti: i divieti di assembramento hanno infatti spinto le case produttrici delle console next-gen a fare affidamento esclusivamente su quelle situazioni a basso rischio. Tutti ingredienti per una ricetta dal sapore dal sapore dolceamaro.

PlayStation 5, i numeri delle vendite

Lanciata a Novembre 12 (una settimana dopo in Europa), PlayStation 5 ha venduto 4.5 milioni di unità nel solo 2020. A confermarlo sono i dati comunicati da Sony che, parlando sempre di numeri, ha già stimato un incremento pari a 7.6 milioni di esemplari per il 31 marzo 2021. Numeri imponenti che, facendo un rapido confronto con il passato, non differiscono di molto con il lancio della PlayStation 4, avvenuto nello stesso periodo dell’anno 2013.

Parlando invece di tempi più recenti, PS4 è riuscita raggiungere il traguardo dei 115 milioni di esemplari venduti, con 1.4 milioni di unità solo negli ultimi tre mesi del 2020 (ma oggi è quasi completamente fuori produzione). Dal report di Sony, poi, è emerso anche che l’87% degli utenti di PS5 hanno sottoscritto un abbonamento a PlayStation Plus che, nel frattempo, ha raggiunto i 47,4 milioni di gamer iscritti.

Xbox Series X, i dati di vendita

Per quanto riguarda la console di Sony, la Xbox Series X, i dati non arrivano dalla casa produttrice ma da Daniel Ahmad, analista di mercato della compagnia Niko Partners. Su Twitter, le stime di Ahmad parlano di circa 3.5 milioni di esemplari venduti, decisamente indietro rispetto ai dati comunicati da Sony per la sua console di punta.

Secondo Ahmad, a fare la differenza sarebbe stato il ritardo con cui Microsoft ha intrapreso la fase produttiva della Series X|S, più avanti nel tempo rispetto a quanto effettuato da Sony con la sua PS5. A questo, poi, si aggiungono i già citati effetti dell’epidemia pandemica che, inevitabilmente, hanno peggiorato una situazione già non troppo rosea per il quartier generale di Redmond.

PlayStation 5 Vs Xbox Series X: chi ha vinto?

Se i dati dovessero essere confermati, a vincere la sfida sarebbe dunque la PlayStation 5. Un buon traguardo per Sony che, anche in tempi critici come quelli attuali, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio della classifica delle vendite nel panorama delle console di gioco.