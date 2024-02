Bluetti ha svelato le nuove power station Premium, in arrivo in Italia dopo il debutto al Key Energy di Rimini di fine febbraio

Fonte foto: Bluetti

Bluetti ha annunciato il debutto di nuove power station della serie Premium, che saranno mostrate in pubblico tra il 28 febbraio e il 1° marzo, in occasione della nuova edizione della fiera Key Energy, in programma al Rimini Expo Centre.

Le power station della nuova serie Premium, riconoscibili dalla presenza di elementi in arancione sulla scocca oltre che dalla "P" nel numero di modello, aggiungono una capacità extra, rispetto alle versioni standard, risultando ideali per gli utenti che hanno bisogno di un quantitativo di energia e di prestazioni elettriche superiori.

Le novità Premium di Bluetti

Tra le novità al debutto c’è Bluetti AC180P. Si tratta di una power station portatile con capacità di 1.440 Wh (la versione standard AC180 si ferma a 1.152 kWh) per un’uscita continua di 1.800 W, con batteria LiFePo4 garantita per 5 anni.

Questa power station ha un design compatto (con un peso di 16 chilogrammi) ed è molto silenziosa (con una rumorosità di 45 dB), adattandosi sia all’utilizzo in esterna che in ambienti interni.

Da notare anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida (fino all’80% in 45 minuti). La power station può essere alimentata anche dalla presa dell’auto oppure tramite un pannello solare, con capacità massima di 500 W (per una ricarica completa in 3 ore). Questo modello costa 1.499 euro.

Bluetti AC180P

Da segnalare anche la Bluetti AC60P, prima power station portatile al mondo a poter sfruttare un grado di protezione IP65, con protezione da acqua e polvere, con garanzia per 6 anni. Questo modello ha una capacità espandibile, partendo da 504 Wh e arrivando fino a 2.116 Wh.

Con la ricarica in modalità ultra-rapida, inoltre, è possibile raggiungere il 100% di carica in appena un’ora. La power station di Bluetti pesa appena 9,1 chilogrammi e può fornire una potenza di 1.200 W, con inverter da 600 W, riuscendo ad alimentare anche dispositivi ad alto assorbimento. La power station è disponibile in Italia con un prezzo di 799 euro.

Bluetti AC60P

Alla fiera di Rimini è prevista l’esposizione anche della B80P da combinare alla AC60P ma in grado di lavorare anche in autonomia, come power station da 806 Wh. Questo modello è dotato di una porta USB-C da 100 W, una porta USB-A da 18 W e una presa per accendisigari da 12 V / 10 A. Il costo è di 699 euro.

Bluetti B80P

C’è anche la soluzione all-in AC200PL

Ad arricchire la gamma del brand c’è la Bluetti AC200PL, svelata in anteprima a Key Energy. Il modello in questione ha una capacità espandibile, da 2.304 Wh (per la versione standard AC200P, invece ci sono 2.000 kWh) a 8.448 Wh oltre che un’uscita continua a 2.400 W.

La power station viene proposta come soluzione "all-in" integrando il pannello solare da 1.200 W, l’inverter e la batteria di espansione, ed è utilizzabile in abbinamento allo stabilizzatore di tensione D40.

Per una ricarica completa da presa di corrente serve un’ora e mezza mentre con il pannello fotovoltaico bastano poco meno di 3 ore. La garanzia è di 5 anni e la power station è dotata di 13 outlet, adattandosi all’uso con ogni tipo di presa. C’è anche la modalità Power Lifting che permette di alimentare dispositivi fino a 3.500 W.