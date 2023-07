Prime Day 2023: le migliori offerte sugli smart TV

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il Prime Day è ufficialmente iniziato e fino alle ore 23:59 del 12 luglio troviamo in offerta tantissimi prodotti con sconti che superano anche il 60%. Tra i dispositivi più ricercati quest’anno non potevano che esserci loro: gli smart TV. Se stavate aspettando proprio questo evento per acquistare il vostro nuovo televisore, avete fatto benissimo. Su Amazon troviamo tantissimi modelli in offerta per tutte le tasche: si va dai "piccoli" 32" fino a televisori con un pannello di 85"! E anche lo sconto in alcuni casi è esagerato, come nel caso dello smart TV Samsung Neo QLED 8K da 55" che troviamo scontato del 60% e risparmi più di 1300€. In offerta speciale troviamo anche tanti televisore OLED, diventati oramai alla portata di tutti. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta e noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le offerte migliori per gli smart TV disponibili in questo Prime Day 2023.

Uno smart TV speciale, così come speciale è il prezzo a cui lo troviamo oggi. E il motivo è molto semplice: è una delle migliori offerte dell’evento estivo di Amazon. Solo per questi due giorni è possibile acquistare lo smart TV Samsung Neo QLED 8K a un prezzo eccezionale con uno sconto del 60%. Il risparmio supera i 1300€ puoi addirittura pagarlo a rate a tasso zero. Quasi inutile parlare delle caratteristiche di questo televisore. Ha uno schermo da 55" con risoluzione 8K e tecnologia Quantum Matrix Pro per dettagli ultra definiti in ogni singolo contrasto: una resa visiva chiara e neri profondi. Il tutto viene supportato dallo processore Neo Quantum 8K Lite che trasforma tutti i contenuti nella miglior risoluzione possibile. A questo prezzo non resta che acquistarlo.

Se si è alla ricerca di un televisore OLED top di gamma con uno schermo veramente grande, troviamo questo LG OLED65C24LA con uno sconto del 50% rispetto a quello di listino. Il prezzo è di 1499€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Le dimensioni sono importanti e per questo lo consigliamo solo a chi ha un salotto abbastanza grande. Sulla qualità delle immagini, invece, nulla da dire. Gli smart TV LG sono da sempre tra i migliori quando si parla di pannelli OLED e questo non tradisce le aspettative. Inoltre, fa parte della serie evo C2, riservata ai prodotti premium.

Finora abbiamo parlato solo di smart TV premium dal costo abbastanza elevato. Ora tocca a un modello un po’ più economico, ma con caratteristiche comunque molto interessanti. Stiamo parlando del TV Samsung Crystal da 50". Per il Prime Day 2023 è in offerta a un prezzo di 409€, con uno sconto del 49%. Si risparmiano poco meno di 400€ e lo si acquista al minimo storico. Schermo con risoluzione 4K con cui puoi vedere film e serie TV con una qualità elevatissima, merito anche della tecnologia Dynamic Crystal Color. Le dimensioni sono compatte ed è perfetto per la cucina o il salotto. Difficile chiedere di più a un televisore con questo prezzo.

Altra super promo in questo Prime Day 2023 per degli smart TV OLED. Ora parliamo del modello Panasonic LZ800E che troviamo disponibile in due versioni: sia da 42" sia da 55". In entrambi i casi lo sconto si avvicina al 50%, si risparmiano più di 800€ e approfitti del minimo storico. La tecnologia OLED 4K offre colori vivaci, contrasto elevato e neri più profondi, mentre il processore HCX PRO AI perfeziona istantaneamente l’accuratezza del colore, il contrasto e la nitidezza per una resa delle immagini superlativa. Presente anche una modalità dedicata appositamente agli amanti dei videogame. Ottimo anche il sistema operativo che supporta tutte le principali app per il video streaming.

Sony è una garanzia: la qualità dei suoi smart TV è elevatissima, anche grazie a pannelli che hanno pochi eguali sul mercato. In questo Prime Day troviamo questo smart TV Sony da 50 pollici al minimo storico e a un prezzo mai visto prima. Inoltre, è anche un televisore Google TV che permette di accedere a tantissime app per il video streaming. Lo schermo 4K con refresh rate fino a 120Hz rende qualsiasi contenuto più fluido e veloce. Anche l’audio è bilanciato e potente grazie all’innovativo altoparlante X-Balanced. Ideale anche per gli appassionati di gaming.

Super promo per lo smart TV LG NanoCell che sfrutta la tecnologia proprietaria che purifica i colori rendendoli ancora più brillanti e realistici rispetto a un TV Ultra HD tradizionale. Per il Prime Day 2023 è in offerta con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 379€. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Sulla qualità c’è poco da dire: stiamo parlando di uno dei migliori TV che possiate acquistare con questo budget. Inoltre, è presente il sistema operativo webOS 22, uno dei migliori per quanto riguarda gli smart TV. C’è la piena compatibilità con qualsiasi app e programma.

Gli smart TV Hisense sono tra i migliori nella loro fascia di prezzo e quando li troviamo in offerta in eventi speciali come il Prime Day 2023 diventano immediatamente dei best-buy. Oggi troviamo questo modello Hisense 43" QLED in offerta con uno sconto unico del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico: lo si paga solamente 319€. Se non volete spendere cifre esagerate e siete alla ricerca di un modello dalle dimensioni compatte, questo è il miglior affare che possiate fare. La qualità dello schermo è elevata come certifica la risoluzione 4K e il processore offre un grosso aiuto per migliorare la qualità di qualsiasi contenuto. C’è il pieno supporto a tutte le app per il video streaming più importanti. Puoi anche controllarlo con l’assistente vocale Alexa.

Non uno, non due, ma ben tre smart TV in offerta. Si tratta dello stesso televisore, ma con tre dimensioni differenti: da 43", da 55" e da 65". Stiamo parlando del Samsung Serie QN90B, altro smart TV con caratteristiche premium e che assicura una qualità elevatissima delle immagini. Anche in questo caso lo sconto supera il 50% per tutti e tre i modelli e il risparmio sfiora i 1500€ per il modello da 65". C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. Il TV si caratterizza per la tecnologia Ultra HD Dimming più performante, per un controllo più accurato del pannello che ti permette di avere contrasti migliori e immagini più nitide. Il sistema operativo a bordo è il classico che trovi negli smart TV Samsung con il massimo supporto a qualsiasi app per il video streaming. Tre offerte che non devi farti scappare.

