Europei 2024, i migliori smart TV da comprare

In questa guida all’acquisto trovi i migliori televisori smart da acquistare in vista degli Europei di calcio 2024. Dai più economici agli smart TV top di gamma, ecco le nostre scelte.

Dal 14 giugno al 14 luglio in Germania si svolgono gli Europei di calcio 2024 e anche gli Azzurri saranno protagonisti. La Nazionale guidata da CT Spalletti è chiamata a difendere il titolo conquistato quasi a sorpresa tre anni contro l’Inghilterra a Wembley. L’Italia non parte di certo con i favori del pronostico, ma nulla è precluso e il risultato di Euro 2020 è lì a dimostrarlo.

Quando ci sono eventi sportivi di questa portata, c’è sempre un dispositivo che vede le sue vendite schizzare verso l’alto: i televisori. Anzi, gli smart TV. I moderni televisori dotati di sistema operativo sono diventati sempre più centrali nella nostra vita: non sono semplicemente dei dispositivi pensati per l’intrattenimento, ma un vero hub intorno al quale "gira la nostra vita". Per questo motivo non bisogna accontentarsi e se sei alla ricerca di un nuovo televisore e non vuoi spendere delle cifre elevatissime, c’è Amazon pronto a supportarti.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi in questo momento sul sito di e-commerce per gli smart TV. Abbiamo cercato di scegliere modelli che coprono un’ampia fascia di prezzo e di dimensioni. Si va dai più economici e piccoli, fino ai modelli extra-large e con prezzi abbastanza elevati. Per alcuni di questi c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non perdere questa occasione e compra adesso il tuo nuovo smart TV.

Molto semplicemente uno degli smart TV più venduti su Amazon nella sua fascia di prezzo, se non il più venduto. Stiamo parlando di questo modello LG dotato di uno schermo FullHD da 32 pollici e dalle dimensioni compatte, perfetto per la cucina, per la camera o per una seconda abitazione dove non si ha molto spazio per posizionare un TV grande. Sul sito di e-commerce è disponibile in promo con uno sconto del 39% e lo paghi solamente 194,99 euro, un prezzo veramente stracciato. A bordo trovi anche l’ottimo sistema operativo webOS, uno dei migliori quando si tratta di televisori smart. Supporta tutte le principali piattaforma di video streaming, tra cui NowTV, l’unico posto insieme a Sky dove puoi vedere tutte le partite degli europei (la Rai trasmette le partite della Nazionale e un’altra ventina di partite).

Smart TV Hisense QLED da 43 pollici

Hisense è sponsor ufficiale degli Europei 2024 e su Amazon trovi diversi modelli in offerta e con sconti molto interessanti. Come ad esempio questo modello QLED da 43 pollici che assicura immagini in altissima definizione, anche grazie al supporto al Dolby Vision e all’HDR10+. Ottimo processore, supporta Alexa per i comandi vocali e ha anche una modalità di utilizzo ad hoc per gli appassionati dei videogiochi. Il sistema operativo VIDAA U6 supporta tutte le piattaforme di video streaming e puoi scegliere sempre quale film, serie TV o evento sportivo vedere. Oggi lo trovi con uno sconto del 25% e il prezzo scende a 299 euro, con un risparmio netto di 100 euro.

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici

Un’offerta sensazionale per un ottimo smart TV top di gamma. Da questa settimana trovi il televisore smart Samsung Crystal con schermo Dynamic Crystal da 50 pollici in promo con uno sconto del 48% che fa crollare il prezzo a 419 euro. Lo paghi praticamente la metà e risparmi quasi 400 euro sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un modello veramente top e con tecnologie avanzate. Ha un solo difetto: l’offerta è a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro. A bordo trovi tutto quello che richiedi a un televisore di questo genere, dalle tecnologie di ultima generazione che assicurano immagini perfette a un sistema operativo che supporta tutte le principali app di streaming. Hai anche uno Smart Hub nel quale sistemare i tuoi contenuti preferiti e che ti suggerisce cosa vedere in base alle tue preferenze.

Smart TV Samsung serie CU7000

Se quello che cerchi è uno smart TV da 50 pollici ma il budget non ti permette di acquistare il modello precedente, non devi demordere, hai una valida alternativa. Sempre prodotto da Samsung, trovi in promo il modello Crystal serie CU7000 a un prezzo di 372 euro con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare più di 200 euro. La qualità delle immagini resta più che soddisfacente e hai a supporto tutto il sistema smart di Samsung, compreso lo Smart Hub che ti suggerisce ogni sera cosa vedere in base ai tuoi gusti. Anche l’audio è buono grazie all’Adaptive Sound che lo ottimizza in base all’analisi in tempo reale della scena che stai guardando.

Hisense TV 55 pollici Mini-LED

Una delle novità lanciate da pochissimo sul mercato e appositamente per Euro 2024 è questo smart TV Hisense da 55 pollici con tecnologia Mini-LED. Un televisore veramente unico e con una tecnologia dello schermo avanzatissima che assicura immagini perfette e con una risoluzione in 4K. Supporto al Dolby Vision IQ e all’HDR10+ per immagini con contrasti elevati e colori realistici. A bordo hai l’ultima versione del sistema operativo VIDAA e supporta anche Alexa per i comandi vocali. Dotato anche di una modalità pensata appositamente per i contenuti sportivi che rileva in automatico quale sport stai guadando migliorando l’audio e le immagini. Ti sembrerà di essere veramente allo stadio. Oggi è disponibile al minimo storico.

LG QNED da 65 pollici

Se hai tanto spazio a disposizione per posizionare il tuo nuovo smart TV, allora l’offerta che fa per te è questo LG QNED da 65" di ultima generazione. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 858,99 euro, il prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Un’occasione speciale per un televisore top di gamma che assicura immagini con una risoluzione elevata anche grazie alla presenza del processore α7 Gen6. La qualità viene migliorata anche dagli algoritmi di intelligenza artificiale da tecnologie come AI Picture Pro. C’è il supporto alla realtà virtuale e a bordo c’è l’assistente vocale ThinQ AI che risponde ai tuoi comandi vocali e cerca i contenuti più affini ai tuoi gusti. Massima compatibilità con tutte le piattaforme streaming più utilizzate.

Panasonic OLED da 48 pollici

Chiudiamo la nostra guida all’acquisto con un’altra offerta straordinaria. Solo per pochissimi giorni trovi lo smart TV Panasonic OLED da 48 pollici in promo con uno sconto del 55% che fa risparmiare più di 900 euro sul prezzo di listino. Come tutti i TV OLED i neri sono assoluti e i contrasti esaltano i colori delle immagini. Supporta sia il Dolby Atmos sia il Dolby Vision. Fa parte della famiglia dei Google TV e a bordo trovi il sistema operativo Android TV. Non manca l’assistente vocale di Google e a disposizione hai anche il Chromecast. Un’offerta praticamente perfetta e lo puoi anche pagare a rate.

