Fonte foto: Qualcomm

Dopo la presentazione dello Snapdragon 8 Gen 3 di qualche settimana fa, Qualcomm torna in prima pagina con un nuovo chip. Debutta oggi, infatti, il nuovo Snapdragon 7 Gen 3. Si tratta del chip destinato a diventare il nuovo punto di riferimento della fascia media del mercato Android nel corso del 2024. Il nuovo componente della gamma Snapdragon incrementa, ulteriormente, il livello prestazionale e, seguendo l’esempio del fratello maggiore, Snapdragon 8 Gen 3, punta forte sull’intelligenza artificiale.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Snapdragon 7 Gen 3 utilizza il processo produttivo a 4 nm ed è costituito da una CPU Kryo Octa-Core con una configurazione che prevede la presenza di 1 Prime core, con frequenza massima fino a 2,63 GHz, 3 Performance core, con frequenza massima di 2,4 GHz, e 4 Efficiency core, con frequenza massima di 1,8 GHz.

Si tratta di una configurazione simile (ma con frequenze di clock più basse) rispetto a quanto proposto dallo Snapdragon 7 Plus Gen 2 che Qualcomm ha presentato nei primi mesi del 2023. Per quanto riguarda il comparto grafico, invece, c’è una GPU Adreno di cui, però, non sono stati rivelati tutti i dettagli. Il nuovo SoC di Qualcomm per la fascia media integra anche una NPU Heagon per i calcoli degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Secondo i dati forniti da Qualcomm, il nuovo Snapdragon 7 Gen 3 rappresenta un netto salto generazionale per la Serie 7. In particolare, l’azienda evidenzia un miglioramento del +15% delle prestazioni della CPU e del +50% delle prestazioni della GPU con un’efficienza superiore del +20%. Per quanto riguarda le prestazioni AI per watt, inoltre, si registra un miglioramento del +60%.

Le percentuali dichiarate da Qualcomm si riferiscono a un confronto con lo Snapdragon 7 Gen 1, presentato a maggio 2022, e non con il più recente Snapdragon 7 Plus Gen 2, svelato ad inizio anno e molto più potente del modello Gen 1.

Il nuovo chip di Qualcomm include, tra le specifiche, anche Spectra ISP con la possibilità di gestire scatti fotografici fino a 200 Megapixel e video fino a 4K HDR a 60 fps. Per quanto riguarda la connettività, invece, troviamo il modem 5G Snapdragon X63 5G, con un downlink massimo di 5 Gbps, la possibilità di utilizzare il Wi-Fi 6E/6 oltre al Bluetooth 5.3 LE.

Il trasferimento di audio via Bluetooth supporta tutta la suite Snapdragon Sound Technology ed anche la possibilità di utilizzare la tecnologia Qualcomm aptX Lossless per beneficiare di una qualità dell’audio elevata anche con un collegamento wireless. I dispositivi che utilizzeranno il nuovo Snapdragon 7 Gen 3 potranno utilizzare display 4K a 60 Hz oppure QHD+ a 120 Hz o ancora Full HD+ fino a 160 Hz.

Da notare la possibilità di utilizzare memorie LP-DDR5 fino a 3200 MHz e UFS 3.1. Sono incluse anche alcune funzionalità della suite Snapdragon Elite Gaming come Snapdragon Game Super Resolution che consente di effettuare l’upscaling delle immagini per ridurre il carico di lavoro per la GPU andando ugualmente a mostrare a schermo immagini ad alta risoluzione.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: quando arriva

Il nuovo Snapdragon 7 Gen 3 è quasi pronto al debutto sul mercato. Come confermato dalla stessa Qualcomm, saranno HONOR e Vivo a lanciare i primi smartphone con questo nuovo chip. Il debutto dovrebbe avvenire già sul finire del 2023. Nel corso dei primi mesi del 2024 è atteso, però, l’arrivo di un gran numero di nuovi smartphone con questo chip.