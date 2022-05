Il nuovo chip fascia media Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: come è fatto

Qualcomm ha presentato il nuovo SoC che vedremo a bordo dei prossimi telefoni di gamma media. Nello specifico l’annuncio ha riguardato lo Snapdragon 7 Gen 1 che con la sua scheda tecnica non farà rimpiangere lo Snapdragon 780G, di cui possiamo consideralo l’erede. Lo Snapdragon 7 Gen 1, infatti, andrà a costituire l’offerta medio-alta dei chip di Qualcomm.

Di questo nuovo chip avevamo avuto notizia già lo scorso aprile, quando i primi rumors svelarono in anteprima la scheda tecnica. Ma ad oggi, nessuno è stato ancora in grado di sapere se sarà stampato da TSMC o da Samsung, anche se rumors propendono per quest’ultima. Il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, in ogni caso, è un chip prodotto a 4 nm come il ben più potente 8 Gen 1 di fascia alta. Almeno sulla carta ciò significa che dovrebbe scaldare meno rispetto alla precedente generazione di chip, prodotta a 5 e 6 nm, e anche consumare meno. La questione consumi, specialmente nella fascia media, è cruciale: chi non compra un telefono strettamente per le prestazioni, ma per l’equilibrio complessivo, si aspetta (anzi, pretende) che la batteria duri molto (anzi, moltissimo).

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: scheda tecnica

Per le sue caratteristiche tecniche il nuovo Snapdragon 7 Gen 1 sarà un po’ meno potente dello Snapdragon 870, che a sua volta è un 865 migliorato (lo Snapdragon 865 è stato il chip dei top di gamma 2020), e più potente del MediaTek Dimensity 1200, ma non è ancora chiaro se sarà potente quando i MediaTek Dimensity 8000/8100.

Snapdragon 7 Gen 1 ha una CPU con core Cortex-A710 a 2,36 GHz e 4 core Cortex-A510 a 1,8 GHz e una GPU Adreno 662. Il modem 5G è integrato ed è in grado di connettersi anche al 5G con onde millimetriche. Snapdragon 7 Gen 1, quindi, è il primo chip di fascia media Qualcomm in grado di sfruttare tutto lo spettro radio 5G, non solo le onde Sub-6 GHz.

Inoltre, sul nuovo chip c’è anche la connessione WiFi 6 e 6E e il Bluetooth 5.3, ultima versione di questo standard.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen1: quando arriverà

Qualcomm ha presentato ufficialmente Snapdragon 7 Gen 1 affermando che Honor, Oppo e Xiaomi sono già al lavoro per portare sul mercato i primi smartphone dotati del nuovo chip. Non si sa ancora quando: Qualcomm parla, genericamente, di seconda metà 2022.