Quando esce House of the Dragon 2?

Quando esce la seconda stagione di House of the Dragon? Una risposta ufficiale non c’è ancora, tuttavia sono state rilasciate alcune dichiarazioni che restringono il campo e possono già aiutarci a individuare il probabile periodo di uscita della stagione 2. Il prequel di Game of Thrones, che ha debuttato nell’agosto 2022 ed è firmato da HBO e HBO Max (in Italia è trasmesso da Sky e NOW), è stato una delle serie più seguite e apprezzate dell’anno e infatti la conferma del rinnovo della seconda stagione è arrivata quasi subito.

House of the Dragon 2: cosa sappiamo

Alcuni giorni fa Casey Bloys, CEO dei contenuti di HBO, ha dichiarato che la produzione della seconda stagione di House of the Dragon inizierà probabilmente nel 2023 e che gli episodi saranno mandati in onda nel 2024. Ha fornito però anche un’ulteriore indicazione: ha detto, cioè, che probabilmente questa seconda stagione non potrà essere candidata agli Emmy 2024. Cosa significa?

Per essere candidate agli Emmy 2024, le serie tv devono debuttare entro il 31 maggio dello stesso anno. Stando alle parole di Bloys, dunque, probabilmente House of the Dragon 2 non uscirà prima del 1° giugno.

Ci sono altri spinoff di Game of Thrones?

Bloys ha anche ribadito di non avere fretta: né di far uscire la stagione 2 in anticipo (sebbene due anni tra una stagione e l’altra non siano pochi, specialmente per un pubblico abituato ad altri ritmi) né di moltiplicare gli spinoff di Game of Thrones prima del tempo.

Sappiamo, insomma, che ci saranno altri spinoff de Il trono di spade. Ma non sappiamo ancora quanti né quando. Il CEO dei contenuti di HBO, anzi, ha sottolineato che sarà inevitabile lavorare ancora a lungo su tanti script diversi e fare tentativi, senza dare per scontato che tutti andranno in porto.

In effetti è già successo con Bloodmoon, l’altro prequel-spinoff ambientato centinaia di anni prima dei fatti narrati nella serie originale, con nel cast tra l’altro anche Naomi Watts. Le riprese dell’episodio pilota si sono svolte nel 2019, ma poi il progetto non è stato giudicato sufficientemente convincente ed è stato abbandonato.

«La mia filosofia è che una buona sceneggiatura è sempre la priorità numero uno. Non procedo pensando a una serie all’anno, due serie all’anno. Voglio degli script di cui essere entusiasta», ha dichiarato Bloys in un’intervista.

House of the Dragon 1 in streaming

La prima stagione di House of the Dragon è stata trasmessa in Italia su Sky e in streaming su NOW ed è visibile anche on demand. Da febbraio, inoltre, House of the Dragon: La prima stagione completa è disponibile in Home Video per Warner Bros. Home Entertainment. Tutti i dieci episodi sono accompagnati da un’ora di contenuti speciali.